Mobilfunk: 1&1-Netzstart, Telekom meldet viele Neubauten

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet.

Nach Wochen mit sehr wenigen Ausbau-Meldungen scheint das Bonner Unter­nehmen mit Sitz in Bonn Nach­hol­bedarf zu haben und meldet in fast jedem Bundes­land neue oder erwei­terte Stationen oder den Start von Mast-Neubauten. Voda­fone hat diesmal eine Menge neuer Stationen in Nord­rhein-West­falen, darunter wieder ein paar Stationen, welche die Bahn besser versorgen und o2 baut 5G auf allen mögli­chen Frequenzen aus.

1&1 hat heute sein eigenes Netz offi­ziell gestartet. Wir sind gespannt, ob es künftig Ausbau­mel­dungen geben wird. Deutschland wird weiter ausgebaut

Foto: dpa

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Land­kreis Ravens­burg: Ein Standort neu gebaut und zwei mit LTE erwei­tert, in Bad Wurzach, Baien­furt und Ebers­bach-Musbach. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A96 und der Bahn­strecke Baden-Würt­tem­berg-Süd.

Land­kreis Reut­lingen: Zwei neue Stand­orte in Graben­stetten und Münsingen.

Schwarz­wald-Baar-Kreis: Der Neubau eines ca. 40 Meter hohen Schleu­der­beton­masts in 78176 Blum­berg (Orts­teil Fützen) hat begonnen. Der Standort ist unweit der Landes­grenze zur Schweiz.

Land­kreis Emmen­dingen: Neuer Sender in Gutach.

Neue 5G-Stan­dalone-Station in Neckar­sulm (Hafen-Straße).

Neue, schnelle 5G-Station in Karls­ruhe-Maxau.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Neubu­lach, Mudau, Dettingen an der Iller, Achern, Clee­bronn und Heiden­heim.

Bayern

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Ingol­stadt: Ein neuer Standort, einer wurde mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Ober­allgäu: Ein neuer Standort, einer wurde mit 5G erwei­tert, in Buchen­berg und Walten­hofen.

Land­kreis Kulm­bach: Ein Standort neu gebaut, einer wurde mit LTE erwei­tert, in Himmel­kron und Kulm­bach.

Land­kreis Berch­tes­gadener Land: Ein neuer Standort, zwei mit LTE erwei­tert, in Anger, Baye­risch Gmain und Laufen. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A8.

Stadt Bayreuth: Ein Standort neu gebaut und einer wurde mit LTE erwei­tert, besseres Netz entlang der Auto­bahn A9.

Land­kreis Aschaf­fen­burg: Zwei Stand­orte neu gebaut und zwei mit LTE erwei­tert, in Groß­ost­heim, Johan­nes­berg, Klein­ost­heim und Laufach. Mehr Netz entlang der Bahn­strecke Frank­furt - Würz­burg.

Neuer Sender in Bad Reichen­hall für die Bahn­strecke Frei­las­sing - Berch­tes­gaden.

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz (n78) in Sont­hofen.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Bad Kissingen - Garitz, Bernau, Effeltrich, Fahrenz­hausen, Freu­den­berg, Kipfen­berg, Kraft­isried, Langen­bach, Prit­tri­ching, Stammham und Wasser­losen.

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Berlin (keine näheren Angaben).

Bran­den­burg

Telekom:

Land­kreis Prig­nitz: Ein Standort mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert, in Gumtow, Karstädt und Witten­berge. Besseres Netz auf der Bahn­strecke Berlin-Hamburg.

Land­kreis Elbe-Elster: Ein Standort neu gebaut, zwei mit LTE erwei­tert, in Bad Lieben­werda, Fins­ter­walde und Herz­berg (Elster), besseres Netz entlang der Bahn­strecke Bran­den­burg-Süd.

Land­kreis Barnim: Ein Standort neu gebaut und einer wurde mit LTE erwei­tert, in Melchow und Wand­litz. Bessere Versor­gung entlang der Bahn­stre­cken Berlin – Binz und Bran­den­burg-Nord-Berlin.

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Fehr­bellin.

Bremen

Telefónica:

Telekom:

Standort Bremer­haven mit LTE erwei­tert.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Bremen (keine näheren Angaben).

Hamburg

Telefónica:

Telefónica:

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Hamburg (keine näheren Angaben).

Hessen

Telekom:

Kreis Limburg-Weil­burg: Neuer Standort in Weil­burg.

Kreis Berg­straße: Ein neuer Standort, drei mit LTE erwei­tert in Heppen­heim, Hirsch­horn und Viern­heim (2). Besseres Netz entlang der Auto­bahnen A6 und A659 sowie der Bahn­stre­cken Frank­furt–Heidel­berg und Hessen-Süd (Neckartal).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Großen­lüder, Fritzlar, Erbach-Schönnen, Diet­zen­bach und Butz­bach.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Vorpom­mern-Rügen: Zwei Stand­orte neu gebaut und einer wurde mit LTE erwei­tert, in Stral­sund, Trib­sees und Ummanz. Bessere Versor­gung entlang der Auto­bahn A20.

Land­kreis Rostock: Lambrechts­hagen erst­malig mit 5G auf 3600 MHz (n78).

Nieder­sachsen

Telekom:

Land­kreis Roten­burg (Wümme): Zwei neue Stand­orte, zwei mit LTE erwei­tert, in Ahausen, Bremer­vörde, Gyhum und Wilstedt. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A1.

Land­kreis Aurich: Standort Krumm­hörn mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Stade: Ein Standort neu gebaut und zwei mit LTE erwei­tert, in Buxte­hude, Estorf und Harse­feld. Bessere Versor­gung entlang der Bahn­strecke Nieder­sachsen-West-Bremen.

Land­kreis Ammer­land: Standort Bad Zwischenahn mit LTE aufge­rüstet.

Land­kreis Peine: Standort Peine mit LTE erwei­tert.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Hannover (Oststadt).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Vienen­burg, Uelzen, Parsau, Osterode, Königs­lutter am Elm, Hann. Münden, Emden, Edewecht, Celle, Bakum und Auetal.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Telekom:

Ober­hausen Stadt­gebiet: Zwei neue Stand­orte.

Kreis Coes­feld: Zwei Stand­orte wurden mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Lüding­hausen, Nottuln und Rosen­dahl. Besseres Netz auf der Auto­bahn A516 und entlang der Bahn­strecke Nord­rhein-West­falen-Ost.

Rhein-Erft-Kreis: Zwei Stand­orte mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert, in Bedburg, Brühl, Kerpen und Pulheim. Bessere Versor­gung entlang der Auto­bahnen A4, A44 und A61 sowie entlang den Bahn­stre­cken Köln - Frank­furt, Mainz-Köln und Köln-Aachen.

Neuer Sender in Hammin­keln für die Bahn­strecke Düssel­dorf - Utrecht.

Neuer Sender in Sieg­burg für die Bahn­strecke Köln - Frank­furt.

Drei neue 5G-Stan­dalone-Sender in Mönchen­glad­bach (Hehner­holt, Hügel­straße und Mero­winger-Straße).

Ennepe-Ruhr-Kreis: Neuer Sender in Hattingen (Große Kuhstr. 41).

Land­kreis Kleve: Neuer Sender in Straelen (Wild­rosenweg 15).

Neue, schnelle 5G-Sender auf 3600 MHz in Dort­mund (Mitte), Bochum und Dort­mund (Hombruch) und Düssel­dorf (Lohausen).

Neue 5G-Station auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Voerde, Straelen (Broek­huysen), Pader­born, Kerpen, Issel­burg, Hennef und Berg­heim.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:Telefónica:

Voda­fone:

Erste 5G-SA-Sende­sta­tion ("5G+") in Pirma­sens (Georgia Avenue).

Neuer, schneller 5G-Sender in Mainz

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Treis-Karden, Raum­bach und Burbach/Eifel.

Saar­land

Telefónica:

Nichts Neues im Saar­land.

Sachsen

Telekom:

Erzge­birgs­kreis: Zwei Stand­orte neu gebaut, zwei mit LTE erwei­tert, in Deutsch­neu­dorf, Neukir­chen, Olbernhau und Raschau-Markers­bach. Besseres Netz entlang der Bahn­strecke Sachsen-West.

Land­kreis Nord­sachsen: Ein Standort neu gebaut, einer wurde mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert, in Beil­rode, Belgern, Delitzsch und Elsnig. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A38 und der Bahn­stre­cken Sachsen-West und Bran­den­burg-Süd.

Land­kreis Zwickau: Ein Standort neu gebaut und zwei mit LTE erwei­tert, in Glauchau, Meerane und Zwickau. Bessere Versor­gung entlang der Auto­bahn A4 und der Bahn­strecke Sachsen-West.

Land­kreis Leipzig: Schnelle 5G-Versor­gung auf 3600 MHz (n78) in Groitzsch.

Neue, schnelle 5G-Sender auf 3600 MHz (n78) in Chem­nitz und Leipzig.

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Riesa.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Witten­berg: Ein neuer Standort, einer wurde mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Coswig (Anhalt), Orani­enbaum-Wörlitz und Zahna. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A9 und der Bahn­strecke Berlin-Leipzig.

Land­kreis Burgen­land­kreis: Vier Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Eckarts­berga, Kars­dorf, Oster­feld und Weißen­fels. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A14 und den Bahn­stre­cken Halle-Erfurt, Berlin–Leipzig bzw. Sachsen-Anhalt-Süd.

Land­kreis Anhalt-Bitter­feld: Ein Standort neu gebaut und einer wurde mit LTE erwei­tert, in Moritz b. Zerbst und Raguhn-Jeßnitz. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A9 und der Bahn­strecke Sachsen-Anhalt-Süd.

Schleswig-Holstein

Telekom:

Kreis Sege­berg: Neubau eines ca. 45 Meter hohen Schleu­der­beton­masts in Laten­dorf.

Neumünster: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Stor­marn: Drei Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Baden­dorf, Heil­shoop und Wesen­berg, bessere Versor­gung entlang der Auto­bahnen A1 und A20 sowie der Bahn­stre­cken Hamburg – Putt­garden und Hamburg-Lübeck.

Land­kreis Plön: Zwei Stand­orte neu gebaut und einen mit LTE erwei­tert, in Giekau, Schell­horn und Wanken­dorf. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A21.

Neuer Sender in Kleve (Dith­mar­schen) für die Bahn­strecke Sylt - Itzehoe.

Thüringen

Voda­fone:

Telekom:

Land­kreis Weimarer Land: Zwei Stand­orte mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Bad Berka, Bad Sulza und Nieder­zim­mern. Mehr Netz entlang der Bahn­strecke Thüringen-Ost.

Land­kreis Alten­burger Land: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Gößnitz und Meusel­witz. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A9 und der Bahn­strecke Sachsen-West.

In einer sepa­raten Meldung lesen Sie weitere Details zum Netz­start von 1&1.