Neues Mobilfunknetz: Bin ich schon im 1&1-Netz?

Im Rahmen der aktu­ellen Bericht­erstat­tung fragen sich viele 1&1-Bestands-Kunden (dazu gehören auch die Kunden unzäh­liger Dril­lisch-Online-Marken oder von gmx.de oder web.de z.B.), ob sie schon ins neue Netz von 1&1 (Netz­code 262-23) umge­schaltet worden sind.

Dazu gibt es mehrere Möglich­keiten. Zunächst die umständ­lichste:

Man nehme: Eine Karte im Telekom-Netz

Wenn Sie eine SIM-Karte im Telekom-Netz zur Hand haben (oder einen Freund bitten), rufen Sie die Kurz­wahl 4387 (kostenlos) an. Geben Sie nach der Ansage Ihre Rufnummer ein und warten Sie auf die Auffor­derung, die Nummer mit "1" zu bestä­tigen.

Sagt die Stimme sofort "Auf Wieder­hören", ohne einen Netz­namen zu nennen, sind Sie im Netz von 1&1.

Man nehme: Eine Karte im Voda­fone-Netz

Alter­nativ können Sie im Voda­fone-Netz die 12313 anrufen. Die Stimme sagt "Sie sind im Netz von (nichts)" - auch das ist aktuell ein klarer Indi­kator.

Man nehme: Eine Karte im o2-Telefónica-Netz

Schi­cken Sie eine SMS mit dem Text "Netz 01...." (mit der in Frage kommenden 1&1-Rufnummer) an die Kurz­wahl 4636. Nach einigen Stunden bekommen Sie eine Antwort, "Leider konnte Ihr Netz nicht erkannt werden...", damit ist die Sache auch klar, Sie sind schon im Netz von 1&1. In allen anderen Fällen werden Sie "Netz o2" oder "Netz Voda­fone" hören oder lesen. Alle 1&1-Mobilfunkkunden werden umgestellt, doch woran sehe ich, wo ich bin?

Logos: Anbieter, Foto: o2, Montage: teltarif.de

Einfa­chere Lösung: Anruf der *135#

Eine zweite Möglich­keit ist ein "Anruf" des USSD-Codes *135# (Stern 135 Raute) am Handy mit der 1&1/Dril­lisch-SIM-Karte. Erhalten Sie als Antwort eine Fehler­mel­dung, sind Sie noch nicht im neuen Netz umge­bucht. Im Erfolgs­falle würde eine Direkt­nach­richt auf dem Display erscheinen, welche Ihre eigene Rufnummer anzeigt.

Falls Ihnen dieser Code "bekannt" vorkommt: Erst­malig wurde er von der Telekom einge­setzt und funk­tio­niert auch bei den aller­meisten Discounter-Ange­boten, falls man die eigene Rufnummer nicht mehr wissen sollte. Bei Voda­fone oder o2 (alle Anbieter, auch Provider und Discounter) gibt es eine solche Funk­tion bis heute nicht.

Wie lange dauert die Portie­rung?

Die Portie­rungs­schnitt­stelle von T-Systems kann maximal etwa 40.000 Rufnum­mern pro Arbeitstag über­tragen. Bei rund 12 Millionen Kunden von 1&1-Dril­lisch etc. wären das rech­nerisch 300 Arbeits­tage oder 60 Wochen (ohne Feier­tage, Ferien etc.) - wenn alles ideal verläuft. Realis­tisch wird es somit rund 2 Jahre dauern, bis alle Kunden ins neue Netz 262-23 umge­schaltet sind.

Wann bin ich dran?

In welcher Reihen­folge und wann der einzelne Kunde "dran" ist, ist nicht bekannt. Betrof­fene Kunden dürften eine SMS oder eine E-Mail bekommen, viel­leicht auch einen klas­sischen Brief per Post.

Kunden mit einer älteren SIM-Karte im Voda­fone-Netz werden voraus­sicht­lich erst nächstes Jahr Post mit einer neuen SIM-Karte erhalten. Sie müssen dann - nach Anlei­tung zum genauen Umschalt­zeit­punkt - ihre SIM-Karte auswech­seln und vermut­lich auf einer Webseite oder durch Anruf einer Hotline diesen Tausch explizit bestä­tigen, bevor sie trans­feriert werden. Prüfen Sie, ob Ihre aktu­elle bei 1&1 einge­tra­gene Post­adresse noch stimmt und ändern Sie das andern­falls umge­hend.

Altes Netz, neues Netz - hat das Nach­teile?

Von der Umschal­tung vom alten ins neue Netz sollten die Kunden so gut wie nichts mitbe­kommen. Wo es evtl. Schwie­rig­keiten geben könnte: Wenn Sie eine zur Bestä­tigung eine Zwei-Faktor-SMS empfangen müssen (z.B. zum Login beim E-Mail-Dienst­leister oder einer Bank). Bei neuen Netzen (wie 262-23, dem Code für 1&1) kann es eine Zeit lang dauern, bis alle SMS-Dienst­leister welt­weit dieses Netz "kennen".

Mehr Nach­richten zum Netz­start von 1&1 finden Sie in einer weiteren News.