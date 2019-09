OpenSignal: Mehr schnellere 5G-Netze

Das Forschungs­unter­nehmen OpenSignal hat sich die Geschwin­digkeiten aktu­eller 5G-Netze ange­schaut. Dabei kommt Deutsch­land gar nicht so schlecht weg.

Das Mobil­funk-Markt­forschungs­unter­nehmen Open­signal meldet sich von Zeit zu Zeit mit seinen Analysen des Mobil­funk­marktes zu Wort. Je nachdem von welcher Warte man die Ergeb­nisse betrachtet, eignen sich die Ergeb­nisse oft, um die eigene Meinung zu bestärken "Die Netze von X und Y sind ja sooo schlecht" oder die Netze von "A oder B im Land Z" sind viel besser als bei uns.

Bereits im Juli hatte Open­signal die maximal mögli­chen Geschwin­digkeiten in den neuen 5G-Netzen analy­siert. Das Daten­mate­rial liefern Kunden, welche die Open­signal-Kunden auf ihren Geräten instal­liert haben.

5G-Nutzer: Maxi­male Down­load-Raten über 1.000 MBit/s in 4 Ländern

Das Marktforschungsunternehmen Opensignal misst über eine kostenlose App die Qualität und Nutzergeschwindigkeiten in Mobilfunknetzen weltweit. Inzwi­schen hat sich welt­weit einiges getan. Deutsch­land, Rumä­nien, Finn­land und Kuwait kamen mit ihren neuen 5G-Netzen frisch dazu. Deswegen hat OpenSignal seine Auswer­tung aktua­lisiert. Der "Neuling" Deutsch­land hat Spanien und Groß-Britan­nien (U.K.) von Start weg mit einer Maximal-Geschwin­digkeit von 740 MBit/s über­holt, obwohl sie erst viel später ihre 5G-Netze gestartet haben. Sowohl Rumä­nien (mit 712 MBit/s) als auch Finn­land (mit "beein­druckenden" 933 MBit/s) haben sich damit vor UK und Spanien gesetzt.

Nur eines der acht Länder, die sich Open­signal im Juli ange­schaut hatte, nämlich die Verei­nigten Staaten zeigten kein Anstieg der maxi­malen Down­load-Geschwin­digkeit. Vermut­lich, weil sie von Anfang schon "so schnell" gewesen waren. In U.K., der Schweiz und Süd-Korea habe der Anstieg der Maximal-Geschwin­digkeit unter 10 Prozent gelegen.

USA: 1.815 MBit/s

Spit­zenreiter sind erneut die USA mit einer maxi­malen Down­load-Geschwin­digkeit von 1.815 MBit/s, wird aber nun von Austra­lien, der Schweiz und Süd-Korea gefolgt, wo die Nutzer eben­falls Geschwin­digkeiten über ein Gigabit pro Sekunde erzielen könnten. Diese ist bemer­kens­wert, weil 5G-Smart­phone-Nutzer in diesen drei Ländern mit "Mid-Band-Spec­trum" (typi­scher­weise 3,4 bis 3,8 GHz) versorgt werden. Die noch leis­tungs­fähi­geren "Milli­meter-Wellen" (bei 26 GHz), bleiben derzeit nur den USA-Nutzern vorbe­halten.

Mid-Band ist populär

Das "mitt­lere Band" ist nicht nur das derzeit popu­lärste Frequenz­band für 5G, hier liefern sich größere Geschwin­digkeiten mit größerer Reich­weite ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In den USA hingegen, ist Spek­trum bei 3.x GHz eher rar, gleiche gilt für Teile von Süd-Ost-Asien.

OpenSignal legt Wert auf Erfah­rungen der Endnutzer in den Netzen. Ihr Ansatz ist es, Daten aus der alltäg­lichen Welt der Nutzer zu verwerten. Das bedeute, das dann andere Speed­tests mit spezi­ellen ("dedi­cated") Test-Servern, seien meist sehr nah am Nutzer, inner­halb des glei­chen Netzes und würden die Geschwin­digkeiten "erhöhen" im Vergleich mit den Messungen von OpenSignal, deren Gegen­stellen irgendwo draußen in der realen Welt stehen. Um die Werte verglei­chen können, verwendet OpenSignal immer die glei­chen Server, während viele Apps die Gegen­stelle täglich wech­selten.

Wie erwartet, entwi­ckelt sich der 5G-Ausbau der Netze recht schnell. Die mögli­chen Höchst­geschwin­digkeiten sind bereits nach zwei Monaten stark ange­stiegen. In den meisten Ländern gebe es noch eine über­schau­bare Anzahl von 5G-Nutzern, in Süd-Korea sind es bereits über 2 Millionen Nutzer.

OpenSignal ist sich bewusst, dass die ersten 5G-Netze noch auf die Exis­tenz von 4G-Netzen ange­wiesen sind. Bald werde es mit einer neuen Version des 5G-Stan­dards eigen­stän­dige "stan­dalone" 5G-Netze.

