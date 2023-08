NettoKOM startet mit 5G: Neue Tarife mit bis zu 20 GB

Mit NettoKOM bietet ab sofort ein weiterer Prepaid-Discounter seinen Kunden den Zugang zum 5G-Mobil­funk­netz an. Aus diesem Anlass hat die Mobil­funk­marke der Lebens­mit­tel­kette neue Tarife einge­führt, die auch einen schnel­leren mobilen Internet-Zugang als bisher ermög­lichen. Bestands­kunden werden nicht auto­matisch umge­stellt, da die neuen Preis­modelle zwar mehr Daten­volumen bieten, aber auch teurer sind.

Die Tarife von NettoKOM werden im Mobil­funk­netz von Telefónica reali­siert. Sie orien­tieren sich an den Ange­boten des Mitbe­wer­bers Aldi Talk. So kostet der Tarif Smart S jetzt 8,99 Euro statt bisher 7,99 Euro in vier Wochen. Das Preis­modell kommt mit Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze sowie 6 GB High­speed-Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Im alten Tarif waren jeweils 3 GB inklu­sive. NettoKOM startet 5G-Tarife

Screenshot: teltarif.de, Quelle: nettokom.de Der Tarif Smart M schlägt jetzt mit 14,99 Euro in vier Wochen zu Buche. Bisher waren es 12,99 Euro. Dafür erhöht sich das im neuen Tarif enthal­tene Daten­volumen von 6 GB auf 12 GB je Abrech­nungs­zeit­raum. An Viel­nutzer richtet sich der Tarif Smart L, der nun mit 19,99 Euro in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 2 Euro mehr kostet als bisher. Dafür sind nun jeweils 20 GB High­speed-Daten­volumen inklu­sive. Bisher waren es 12 GB.

Schnel­lerer Internet-Zugang auch über LTE

Unab­hängig davon, ob der Kunde über LTE oder LTE mit 5G-Erwei­terung surft, steht in den neuen Tarifen ein schnel­lerer mobiler Internet-Zugang zur Verfü­gung. Anstelle von 25 MBit/s im Down­stream und 10 MBit/s im Upstream lassen sich Down­loads nun mit bis zu 50 MBit/s und Uploads mit maximal 25 MBit/s durch­führen.

Wer neu bei NettoKOM einsteigt, bekommt das Star­terset für die Tarife des Mobil­funk-Disco­unters für 9,99 Euro. Im Preis enthalten sind 10 Euro Start­gut­haben. Bestands­kunden, die sich für einen der neuen Tarife entscheiden, können den Wechsel beispiels­weise über die NettoKOM-App vornehmen, die für Android und iOS zur Verfü­gung steht.

Den 5G-Zugang des NettoKOM-Konkur­renten Aldi Talk haben wir bereits einem Test unter­zogen. In einer weiteren Meldung berichten wir darüber, welche Erfah­rungen wir mit 5G bei Aldi Talk gemacht haben.