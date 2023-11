Im Check: Digitalradios bei Netto und Penny

Die Discounter Netto und Penny haben in dieser Woche ein Internet- und ein DAB+-Radio im Angebot. In beiden Fällen handelt es sich um keine neuen Modelle. Wir haben die Features unter­sucht und den Preis­check gemacht.

DABMAN i200 von Impe­rial bei Netto

Bei Netto gibt es in dieser Woche - aller­dings nur online - das WLAN-Inter­net­radio DABMAN i200 von Impe­rial. Das Multi­funk­tions­gerät bietet Zugriff auf über 25.000 Radio­sta­tionen und Podcasts aus dem Internet. Es eignet sich aber auch zum terres­tri­schen Empfang von DAB+- und UKW-Radio, falls einmal keine Anbin­dung ans Internet über den WLAN-Router möglich ist oder der Nutzer nur an Orts­sen­dern inter­essiert ist. Das Farb­dis­play zeigt auch Slide­shows oder Bilder wie Alben-Cover an. Imperial DABMAN i200

Foto: Imperial Die beiden Laut­spre­cher, die in das Holz­gehäuse des DABMAN i200 einge­bettet sind, erzeugen laut Hersteller einen volu­minösen Stereo-Klang, der über unter­schied­liche Equa­lizer-Einstel­lungen an indi­vidu­elle Hörprä­ferenzen ange­passt werden kann. UPnP ermög­licht die Vernet­zung mit entspre­chenden Geräten im Heim­netz­werk, sodass auch Audio­dateien unter­schied­licher Formate von externen Quellen über das Radio wieder­gegeben werden können.

Ferner wird das Abspielen von Musik dank Spotify Connect unter­stützt. Eine Weck­funk­tion und die Spei­cher­mög­lich­keit von je vier Lieb­lings­sen­dern pro Wellen­band (UKW, DAB+ und Inter­net­radio) auf Direkt­tasten runden den Funk­tions­umfang des DABMAN i200 ab. Positiv: An das Gerät kann auch eine externe Antenne ange­schlossen werden, um den Empfang zu verbes­sern.

Netto verkauft das Gerät für 99,99 Euro. Das sind rund 80 Euro weniger als die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Im Vergleich mit anderen Shops ist dies ein Schnäpp­chen. Ledig­lich profishop.de hat das Netto-Angebot noch um einen Euro getoppt. Hier gibt es das Modell sogar versand­kos­ten­frei, während Netto 2,95 Euro für den Versand berechnet.

Medion-DAB+-Radio bei Penny

Bei Penny gibt es unter­dessen ab diesen Donnerstag, 30. November, ein DAB+-Radio von Medion. Der Discounter verweist jedoch darauf, dass das Modell nur in begrenzter Stück­zahl und auch nicht in allen Filialen erhält­lich ist. DAB+-Radio von Medion bei Penny

Foto: Penny Das Radio kann Sender im herkömm­lichen analogen UKW-Band (mit RDS-Anzeige) abspielen sowie digi­tale Programme über DAB+. Leider gibt es im Vergleich zu vorhe­rigen Ange­boten diesmal nur ein klas­sisches Text­dis­play - ohne Anzeige von Bildern oder Slide­shows. Zum Abspei­chern der Lieb­lings­sender stehen immerhin 60 Spei­cher­plätze (je 30 für UKW und DAB+) zur Verfü­gung.

Beson­ders hervor­zuheben ist die Konnek­tivität via Blue­tooth, sodass beispiels­weise Musik von einem Smart­phone auf dem Medion-Gerät gestreamt werden kann. Die Musik­wie­der­gabe findet über den 5 Watt (RMS) starken Laut­spre­cher statt. Zu den weiteren Features zählt ein Wecker, eine Schlummer-Funk­tion und Einschlaf-Abschalt­auto­matik.

Penny verkauft das Modell in seinen Filialen für 39,99 Euro. Da es offenbar exklusiv bei Penny ange­boten wird, ist kein direkter Preisver­gleich möglich. Kunden erhalten ein zeit­gemäßes Einsteiger-Radio in die digi­tale Radio­welt mit attrak­tiven Funk­tionen zu einem fairen Preis, wobei der opti­sche Eindruck jedoch zu wünschen übrig lässt.

