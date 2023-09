Netto-Marken-Discount: Einkaufswagen mit App entsperren

Die meisten Super­märkte sichern ihre Einkaufs­wagen seit vielen Jahren mit einem Schloss ab. Wer einen Wagen benö­tigt, muss eine Euro-Münze einwerfen - oder aber eine Nach­bil­dung derselben, die in den meisten Fällen eben­falls ausreicht. So wollen die Märkte sicher­stellen, dass die Einkaufs­wagen in die dafür vorge­sehenen Sammel­stellen zurück­gebracht werden und der Kunde sie nicht "irgendwo" abstellt.

Nun soll es eine Alter­native zur Münze geben. Ein Test­lauf für die Einkaufs­wagen-Entsper­rung per Smart­phone-App hat Netto-Marken-Discount gestartet. Nach eigenen Angaben ist die Super­markt-Kette der welt­weit erste Händler, der Kunden diese Kombi­nation aus zwei Entrie­gelungs-Möglich­keiten für Einkaufs­wagen anbietet.

Service in Netto-App inte­griert

Netto startet mit smarten Einkaufswagen

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Netto, Montage: teltarif.de Eine eigen­stän­dige Smart­phone-Anwen­dung wird für die neue Entsperr-Technik nicht benö­tigt. Viel­mehr hat Netto-Marken-Discount die Funk­tion in die bereits bestehende Netto-App inte­griert. Im ersten Schritt haben aller­dings nur wenige Kunden die Möglich­keit, vom Feature zu profi­tieren. Der Test­betrieb findet ledig­lich in zwei Filialen - in Burg­len­gen­feld und Sünching - statt.

Chris­tina Stylianou, Leiterin der Unter­neh­mens­kom­muni­kation bei Netto-Marken-Discount, sieht in der neuen Technik einen Service­vor­teil für Smart­phone-affine Kunden: "Wir ergänzen das Angebot unserer Netto-App konti­nuier­lich und bieten somit prak­tische Einkaufs­optionen für Smart­phone-Besitzer. Mit der Möglich­keit, Einkaufs­wagen per App zu entrie­geln, bieten wir unseren Kunden eine welt­weit einzig­artige Alter­native für ein modernes Einkaufs­erlebnis."

Hybridloc-System funk­tio­niert per NFC

Möglich wird die neue Funk­tion durch ein Hybridloc genanntes digi­tales System, das vom Einkaufs­wagen-Hersteller Wanzl stammt. Um den Einkaufs­wagen über das Smart­phone zu entsperren, muss die für Android und iOS verfüg­bare App geöffnet und die ange­steu­erte Netto-Filiale ausge­wählt werden. Danach wird das Handy zum Einkaufs­wagen-Schloss bewegt, das per NFC-Kommu­nika­tion entrie­gelt wird.

Der Hersteller hatte die smarten Einkaufs­wagen schon vor zwei Jahren vorge­stellt. Er wirbt damit, dass die digi­tale Lösung zum Entsperren des Wagens auch für Kunden­bin­dungs­pro­gramme genutzt werden kann. Bislang nicht bekannt ist, inwie­weit Netto-Marken-Discount das Angebot auf weitere Märkte ausbaut und ob auch andere Super­markt-Ketten Inter­esse am Einsatz der Technik haben.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass Kauf­land ein eigenes digi­tales Bezahl­system gestartet hat.