Besonders günstig: DAB+-Radio bei Netto im Angebot

Kurz vor Weih­nachten bringt Netto ab dem heutigen Montag eine beson­ders güns­tige Kombi aus DAB+-Radio und Blue­tooth-Laut­spre­cher in die Läden. Wir erklären, was man von dem Modell der Marke Dual erwarten kann.

Wer auf der Suche nach einem Last Minute-Weih­nachts­geschenk ist, könnte in dieser Woche beim Marken­dis­counter Netto fündig werden. Mit dem Dual DCR 100 gibt es eine beson­ders güns­tige Kombi aus DAB+-Radio und Blue­tooth-Laut­spre­cher zum Preis von 29,99 Euro.

Farb­dis­play für Slide­shows

Das Digi­tal­radio der Marke Dual bietet neben dem Empfang von UKW-Radio­sen­dern auch die Möglich­keit, digi­tale Radio­sender über DAB+ rausch­frei zu empfangen. Das 2,4 Zoll große Farb-TFT-Display zeigt nicht nur den Sender­namen an, sondern kann auch Bilder und Slide­shows darstellen. Das DUAL DCR 100

Foto: Dual Darüber hinaus können Nutzer über das Dual DCR 100 Ihre Lieb­lings­musik per Blue­tooth wieder­geben lassen und verwan­deln das Radio somit in ein Multi­funk­tions­gerät. Das Gerät kann ferner als Wecker benutzt werden, hier sind zwei Weck­zeiten einstellbar. Der Batte­rie­betrieb ermög­licht das Dual-Radio auch mobilen Empfang unter­wegs.

Der einge­baute Laut­spre­cher liefert eine Ausgangs­leis­tung von 2 Watt (RMS), für kräf­tigeren Klang sorgt ein Bass­rohr an der Gerä­terück­seite. Das Radio kommt in Holz­gehäuse mit Kunst­stoff­front daher.

Prak­tisch: Wenn das Gerät an einer schalt­baren Steck­dose betrieben wird, schaltet es mit Strom­zufuhr direkt in den letzten Modus.

Unser Eindruck

Das Dual-Modell ist in dieser Preis­klasse defi­nitiv ein Schnäpp­chen. Norma­ler­weise kostet das Radio im Online-Handel rund 80 Euro, und es bietet dank Farb­dis­play und Blue­tooth-Funk­tion mehr als andere Modelle in dieser Preis­klasse. Wer nicht direkt zu Netto gehen will, kann das Radio auch online erwerben, solange der Vorrat reicht.

Weitere aktu­elle DAB+-Radios haben wir in dieser Über­sicht vorge­stellt.