Kritische Sicherheitslücke in zahlreichen Netgear-Routern

mehr als 60 Router-Modellen bestätigt (Symbolfoto) Netgear hat eine kritische Sicherheitslücke in mehr als 60 Router-Modellen bestätigt. Da diese durch Angreifer sehr einfach ausgenutzt werden kann, empfiehlt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), die Firmware sofort zu aktualisieren. Betroffene Modelle und Links zu aktueller Firmware - falls bereits verfügbar - hat Netgear auf einer Seite mit Sicherheitshinweisen veröffentlicht.

Wer für sein Gerät noch keine neue Firmware findet, sollte im Einstellungsmenü des Routers die Wiederherstellung von Passwörtern und die Fernwartung abschalten, rät das BSI.

Schwachstelle bereits Mitte Dezember

Bereits Mitte Dezember musste Netgear eine Schwachstelle in der Firmware von einem Dutzend Router-Modellen beheben, die Angreifern unter Umständen eine Übernahme des Routers ermöglicht, wenn der Nutzer eine manipulierte Webseite öffnet.

Über die Sicherheitslücke im Dezember 2016 hatten wir detailliert in einem anderen Artikel berichtet.