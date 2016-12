Diese Router sind noch betroffen

Netgear hat mittlerweile weitere Produkte auf die entdeckte Zero-Day-Sicherheitslücke getestet und kann bestätigen, dass die folgenden Router ebenfalls anfällig sind: R6250, R6400, R6700, R7000, R7100LG, R7300, R7900 und R8000. Der Hersteller arbeitet derzeit an einer Firmware-Software, die die Schwachstelle schließen soll. Diese will Netgear so schnell wie möglich zur Verfügung stellen.

Immerhin hat Netgear bereits eine Beta-Version veröffentlicht, die die Besitzer eines Router mit der Bezeichnung R6400 (zum Download), R7000 (zum Download) oder R8000 (zum Download) herunterladen können. In den nächsten Tagen überprüft Netgear noch weitere seiner Router und wird für diese auch eine Beta-Version für die Beseitigung Zero-Day-Sicherheitslücke zum Download anbieten.