Netflix verkündet das Ende seiner Zufallswiedergabe

Über­raschungen kommen nicht immer gut an, das musste jetzt auch Netflix fest­stellen. Die Zufalls­wie­der­gabe ist Geschichte. Man werkelt aber schon an neuen Ideen.

Beim Video-Strea­ming scheinen die meisten Anwender keine Lust auf Über­raschungen zu haben. Netflix gab nun offi­ziell das Ende der Zufalls­wie­der­gabe seines Dienstes bekannt. Bereits zuvor dürfte einigen Nutzern aufge­fallen sein, dass die Taste mit der Beschrif­tung „Über­rasche mich“ aus dem Service verschwunden ist. In der Hilfe­sek­tion erwähnte Netflix nämlich schon im Januar die Einstel­lung der Funk­tion. Das Feature kam einfach nicht wie erhofft bei den Zuschauern an und fand kaum Beach­tung. Man erfor­sche aber neue Wege für ein besseres Nutzer­erlebnis.

Zufalls­wie­der­gabe fiel bei den Abon­nenten durch

Wenn Ihnen auf diesem Foto nichts fehlt, haben Sie die Zufallswiedergabe wohl nicht benutzt

Andre Reinhardt Auf Netflix tummeln sich Hunderte von Serien und Filmen. Beson­ders neue Mitglieder dürften von der Viel­falt anfangs erschlagen sein. Deshalb dachte sich die Platt­form 2021, es sei eine gute Idee, eine Zufalls­wie­der­gabe einzu­führen. Das Icon mit den zwei über­kreuzten Pfeilen ist aber sowohl aus der Profil­aus­wahl, als auch dem Start­bild­schirm verschwunden. Bereits Ende 2022 fiel ersten Anwen­dern das fehlende Feature auf. Vergan­genen Monat ergänzte Netflix in der Hilfe­sek­tion eine kurze Anmer­kung, dass die Funk­tion abge­schafft wurde.

Jetzt gab es dies­bezüg­lich gegen­über The Wall Street Journal und PCMag ein offi­zielles State­ment. „Wir haben die „Über­rasche mich“-Funk­tion für Mitglieder auf der ganzen Welt auf Fern­sehern und Android-Geräten einge­stellt“, so ein Pres­sespre­cher. Man werde andere Wege finden, um Mitglie­dern mehr Optionen und Wege zu bieten, wie sie die Inhalte, die sie sehen möchten, entde­cken und erfor­schen können.

Mit expe­rimen­tellem Feature allein auf weiter Flur

In Deutsch­land wurde die Zufalls­wie­der­gabe zunächst als „Etwas abspielen“ einge­führt. Doch auch die Umbe­nen­nung in „Über­rasche mich“ konnte die Beliebt­heit des Features nicht stei­gern. Anwender wühlen sich wohl doch lieber ausgiebig durch den Katalog, als von einem Dienst einen will­kür­lichen Titel serviert zu bekommen. Die Konkur­renz kam erst gar nicht auf die Idee, eine Zufalls­wie­der­gabe einzu­führen. Bei Disney+. Prime Video und Co. gab es solch eine Funk­tion nie.

Netflix wird bald ein teurer Spaß, wenn Sie Ihren Account mit Verwandten oder Bekannten in anderen Haus­halten teilen.