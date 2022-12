Netflix mit Werbung floppt: Zuschauer-Ziele nicht erreicht

Vor andert­halb Monaten star­tete das werbe­basierte Abon­nement von Netflix, bislang blieb der Erfolg jedoch aus. Die verspro­chenen Zuschauer-Ziele konnten nicht einge­halten werden, weshalb viele Werbe­trei­bende jetzt Geld erstattet bekommen. In manchen Fällen wurden nur 80 Prozent des erwar­teten Publi­kums erreicht. Es meldeten sich diverse Werbe­agen­turen zu Wort. Der Tenor hinsicht­lich des Supports von Netflix fiel dabei durch­gehend positiv aus. Man bekam schnell und anstandslos die Inves­titionen zurück. Auf der anderen Seite wird der Strea­ming-Dienst­leister kriti­siert, selbst nicht genug Werbung für das neue Modell geschaltet zu haben.

Netflix mit Werbung ist noch nicht der große Wurf

Netflix Basis mit Werbung liegt unter den Erwartungen

Netflix, Foto: André Reinhardt Seit dem dritten Dezember gibt es neben den Netflix-Abon­nement­modellen Basis für 7,99 Euro, Stan­dard für 12,99 Euro und Premium für 17,99 Euro die werbe­basierte Basis-Vari­ante für 4,99 Euro monat­lich. Mit dieser verspricht sich der Service zum einen mehr Mitglieder und zum anderen eine lukra­tive Mone­tari­sie­rung durch die Anzeigen. Digiday berichtet nun über das Feed­back diverser Werbe­trei­benden von Netflix. Es meldeten sich fünf Agen­turen zu Wort, die verkün­deten, nicht das verspro­chene Publikum erreicht zu haben. Die Diffe­renz vari­iert von Firma zu Firma, in manchen Fällen konnte Netflix aber nur knapp 80 Prozent der erwar­teten Zuschau­erzahl umsetzen.

Der Anbieter könne nicht wie verein­bart liefern, also würde er buch­stäb­lich das Geld zurück­geben. Netflix’ Werbe­deals basieren auf Zahlungen für Auslie­ferungen. Kunden müssen also nur für die Anzeigen bezahlen, die tatsäch­lich Zuschauer erreicht haben. Zum Quar­tals­ende zahlt die Unter­hal­tungs­platt­form den Agen­turen jeden nicht inves­tierten Betrag zurück. Die betrof­fenen Geschäfts­führer loben Netflix für diese Vorge­hens­weise. Nicht alle Anbieter würden so verfahren. Werbe­firmen forderten haupt­säch­lich ihr Geld zurück, um es in der Weih­nachts­zeit lukra­tiver zu inves­tieren. Manche andere Agen­turen wollen die Werbung zu einem späteren Zeit­punkt in Netflix schalten.

Netflix machte einige Fehler beim Werbe-Abon­nement

Für die zu nied­rige Abon­nen­ten­zahl machen die Werbe­trei­benden auch den Strea­ming-Anbieter selbst verant­wort­lich. So habe es keine großen Marke­ting­kam­pagnen gegeben, um Netflix Basis mit Werbung zu promoten. Außerdem wurde das Angebot deut­lich früher als ange­kün­digt reali­siert. Erst im April 2022 verkün­dete das Video­portal, an einem werbe­basierten Modell Inter­esse zu haben, welches man in den nächsten ein bis zwei Jahren umsetzen wolle. Sieben Monate später erfolgte aber bereits der Start. Die vielen fehlenden Inhalte und Komfort­funk­tionen wie etwa Offline-Inhalte dürften eben­falls dafür sorgen, dass sich das Inter­esse am Netflix mit Werbung bisher in Grenzen hält.

In den USA hat Netflix Probleme und verlor 1,2 Millionen Abon­nenten.