Netflix mit Werbung: "Download nicht verfügbar"

Die geplante werbe­finan­zierte Mitglied­schaft von Netflix verzichtet allem Anschein nach auf Down­loads. Ein Hinweis auf diese Maßnahme wurde im Quell­text der App des Strea­ming-Anbie­ters entdeckt. Auf diese Weise distan­ziert das Portal die Reklame-Vari­ante weiter von den teureren Abon­nements. Beson­ders in Arealen mit schlechter oder nicht vorhan­dener Inter­net­ver­bin­dung bringt das vorhe­rige Herun­ter­laden der Lieb­lings­filme oder Lieb­lings­serien Vorteile. Mit der güns­tigeren werbe­finan­zierten Option dürfte Netflix versu­chen, die Kunden­zahl zu stei­gern, welche durch die jüngsten Preis­erhö­hungen etwas gelitten hat.

Netflix-Abo mit Werbung kommt wohl ohne Down­loads

Das werbefreie Netflix hat diverse Einschränkungen

Foto: Netflix Im Mai wurde der Plan der US-ameri­kani­schen Strea­ming-Platt­form bekannt, an einer durch Werbe­clips vergüns­tigten Fassung seines Ange­bots zu arbeiten. Zwei Monate später verlaut­barte das Unter­nehmen, womög­lich nicht alle Inhalte in der werbe­freien Version offe­rieren zu können. Ein weiterer Dämpfer wurde kürz­lich im Quell­code der Netflix-App gefunden. Bloom­berg berichtet über eine Entde­ckung des Entwick­lers Steve Moser. Jener hat in den Code­zeilen der iOS-Anwen­dung die Anmer­kung „Down­loads sind bei allen Mitglied­schaften außer Netflix mit Werbung verfügbar“ erspäht.

Sollte das Unter­nehmen diesen Plan nicht vor dem Start des werbe­finan­zierten Modells verwerfen, können Abon­nenten dieser Ausbau­stufe also keine Filme oder Serien herun­ter­laden. Entspre­chend würde die Möglich­keit fehlen, Inhalte bei Bedarf offline zu konsu­mieren. In länd­lichen Regionen mit einge­schränktem Empfang oder unter­wegs via Bus, Bahn und Flug­zeug, kann es prak­tisch sein, weder Handy­netz noch WLAN beim Medi­enkonsum zu benö­tigen. Ferner spart es Mobil­funk-Daten­volumen, daheim im Draht­los­netz­werk die Inhalte zu beziehen und sie dann jeder­zeit parat zu haben.

Weitere Infor­mationen zum Netflix mit Werbung

Die Code­zeilen verraten noch weitere Einzel­heiten zum bevor­ste­henden Service. So wird es keine Methode geben, um die Werbung zu über­springen. Aller­dings war das zu erwarten. Ähnliche mit Anzeigen verse­hene Offerten verfahren genauso. Einen Ansatz wie bei YouTube, Werbung nach einer gewissen Abspiel­dauer abzu­kürzen, gibt es also nicht. Dazu passt dann auch ein weiterer Hinweis im Quell­code. Wieder­gabe­kon­trollen bleiben während der Reklame in Netflix verborgen. Durch die Einschrän­kungen beim vergüns­tigten Abon­nement dürfte sich der Strea­ming-Anbieter erhoffen, dass einige Nutzer zu einem teureren Abon­nement upgraden.

