Bericht: Netflix will mehr Werbung in der App zeigen

Netflix setzt neben Video-Strea­ming auch auf Spiele in den Smart­phone-Apps. Damit will der Konzern künftig zusätz­liche Einnahmen gene­rieren.

Netflix bietet in seinen mobilen Apps seit einiger Zeit neben Video-Inhalten auch Spiele an. Diese können von Abon­nenten derzeit ohne zusätz­liche Kosten genutzt werden. Doch einem Bericht des Wall Street Jour­nals zufolge gibt es bereits Über­legungen, wie der Strea­ming­dienst mit dem Spie­lebe­reich künftig zusätz­liche Einnahmen erzielen kann.

Zu den Ideen, über die bei Netflix dem Bericht zufolge disku­tiert wird, gehören In-App-Käufe zumin­dest für anspruchs­vol­lere Spiele. Für Nutzer eines werbe­finan­zierten Abon­nements könnte Netflix auch beim Gaming Werbung einblenden. Eine endgül­tige Entschei­dung ist offenbar noch nicht gefallen. Netflix will mit Spielen Geld verdienen

Bild: Netflix Der Bericht zitiert Netflix-Co-Chef Greg Peters, der demnach bereits im Früh­jahr 2023 gegen­über Inves­toren gesagt hat: "Wir wollen ein diffe­ren­ziertes Spiel­erlebnis bieten, und ein Teil davon ist es, Entwick­lern die Möglich­keit zu geben, Spiele ausschließ­lich aus der Perspek­tive des Spie­ler­ver­gnü­gens zu entwi­ckeln und sich nicht um andere Formen der Mone­tari­sie­rung kümmern zu müssen, sei es Werbung oder In-Game-Zahlungen."

Spiele bei Netflix werden bislang kaum genutzt

Mit dem Spiele-Angebot will Netflix eine bessere Kunden­bin­dung errei­chen. Aller­dings werden die Games bislang nur von wenigen Abon­nenten genutzt. Dem WSJ-Bericht zufolge greifen weniger als ein Prozent der Netflix-Kunden täglich auf den Gaming-Bereich in den Apps zu. Das mag auch damit zusam­men­hängen, dass Video-Strea­ming über­wie­gend auf dem Smart-TV genutzt wird.

Analysten schätzen, dass Netflix bislang etwa eine Milli­arde US-Dollar in den Gaming-Sektor inves­tiert hat - etwa für den Kauf von Spie­lestu­dios und die Entwick­lung von Games. Die Ausgaben werden voraus­sicht­lich weiter steigen, da das Unter­nehmen auch höher­wer­tige Spiele entwi­ckeln will. Der Aufwand ergibt auf lange Sicht frei­lich nur dann Sinn, wenn Netflix mit dem Angebot Geld verdienen kann.

Netflix will aber offenbar auch durch höhere Abo-Gebühren mehr Geld verdienen. Für die USA und Kanada werden schon bald Preis­stei­gerungen erwartet. In einem weiteren Schritt sollen die höheren Kosten auch in anderen Ländern umge­setzt werden. Über Details zu einer mögli­chen neuen Preis­runde bei Netflix haben wir bereits in einem weiteren Beitrag berichtet.