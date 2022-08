Netflix: Kommt das Aus für das Basis-Abo?

Netflix will sein geplantes werbe­gestütztes Abon­nement in den USA für "7 bis 9 Dollar" pro Monat anbieten. In dieser Preis­lage bewegt sich derzeit das Basis-Abon­nement.

Details zum Netflix-Werbeabo

Screenshot: Netflix Netflix hatte in den vergan­genen Monaten mit zurück­gehenden Abon­nenen­ten­zahlen zu kämpfen. Aus diesem Grund plant der Strea­ming­dienst eine Ände­rung seines Geschäfts­modells. Lehnte Netflix früher Werbung bei seinen Ange­boten strikt ab, so soll nun doch ein werbe­gestütztes Abon­nement einge­führt werden. Ameri­kani­schen Medi­enbe­richten zufolge könnte der Start für den neuen Preis­plan noch in diesem Jahr erfolgen.

Den Angaben zufolge sollen die werbe­gestützten Abon­nements zum Start in mindes­tens sechs Märkten einge­führt werden. Darunter könnte auch Deutsch­land sein. Anders als in einigen anderen Ländern hat Netflix hier­zulande bislang in diesem Jahr noch keine Preis­erhö­hung durch­geführt. Denkbar wäre, dass das Unter­nehmen zusammen mit der Einfüh­rung des neuen Abon­nements mit Werbung die Preise für die werbe­freien Ange­bote erhöht.

Wie es weiter heißt, soll das neue Abon­nement mit Werbe­unter­stüt­zung in den USA zwischen 7 und 9 Dollar monat­lich kosten. Das Stan­dard-Preis­modell kostet in den Verei­nigten Staaten 15,49 Dollar. Mit Buchung des neuen Preis­plans würden Kunden somit etwa die Hälfte dieser Kosten sparen, dafür aber pro Stunde bis zu vier Minuten Werbung akzep­tieren. Zudem wären keine Down­loads für die Offline-Nutzung möglich.

Was passiert mit dem Basis-Abon­nement?

Details zum Netflix-Werbeabo

Screenshot: Netflix Betrachtet man die Preis­gestal­tung bei Netflix, so fällt auf, dass sich das aktu­elle Basis-Abon­nement preis­lich auf ähnli­chem Niveau wie das neue Werbe-Abo ange­sie­delt ist. In den USA schlägt der Vertrag derzeit mit 8,99 Dollar pro Monat zu Buche, in Irland sind es 8,99 Euro. Im Basis-Preis­plan steht Strea­ming nur in SD-Qualität zur Verfü­gung. Kunden haben aber die Möglich­keit, Down­loads für die Offline-Nutzung durch­zuführen.

Bietet Netflix künftig zwei Preis­pläne zu nahezu iden­tischen Kosten an oder stellt der Strea­ming­dienst das bishe­rige Basis-Abon­nement sogar ein? Nutzer, die die Offline-Funk­tion benö­tigen, müssten dann mindes­tens den Stan­dard-Preis­plan buchen, der in Irland derzeit 14,99 Euro pro Monat kostet. Auf der anderen Seite hätte das Unter­nehmen weiterhin auch einen Tarif im Angebot, der sich speziell an preis­sen­sible Kunden richtet.

Einige Details zum Werbe-Abo sind indes noch unge­klärt. So hat sich Netflix bislang beispiels­weise nicht dazu geäu­ßert, in welcher Qualität Kunden streamen können. Fest steht hingegen schon, welche Inhalte bei Netflix werbe­frei bleiben.