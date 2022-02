Netflix: „Weiterschauen“ jetzt mit Löschfunktion

Um den Über­blick bei noch fertig anzu­sehenden Filmen und Serien in Netflix zu behalten, können einzelne Elemente bei „Weiter­schauen“ jetzt gelöscht werden. Das klappt auf allen Geräten.

Mit dem Bereich „Weiter­schauen“ präsen­tiert Netflix seinen Zuschauern Filme und Serien, die sich noch in der persön­lichen Warte­schlange für eine Fort­set­zung befinden. Manche Titel möchte man aber über­haupt nicht mehr weiter­ver­folgen oder man hat momentan schlicht keine Zeit für die digi­tale Unter­hal­tung. Aufräumen konnte man die entspre­chende Sektion bislang nicht – aber jetzt hat der Strea­ming-Dienst nach­gebes­sert. Via Pres­semit­tei­lung und sozialen Netz­werken macht Netflix darauf aufmerksam, dass sich Inhalte ab sofort aus „Weiter­schauen“ entfernen lassen.

Netflix führt Lösch­funk­tion für „Weiter­schauen“ ein

„Weiterschauen“ am PC aufräumen

Andre Reinhardt Der US-ameri­kani­sche Strea­ming-Dienst hat neben einer persön­lichen Favo­riten-Sektion „Meine Liste“ auch diverse Bereiche, deren Filme und Serien passend zu den eigenen Sehge­wohn­heiten auto­matisch gefüllt werden. Darunter auch „Weiter­schauen“. Diese Liste finden Sie als „Mit dem Profil von (Nutzer­name) weiter­schauen“ auf der Start­seite von Netflix. Mit der Zeit füllt sich die Sparte immer mehr mit Filmen und Serien, von denen manche längst in Verges­sen­heit geraten sein könnten. Entweder hat der Anwender die Lust an bestimmten Titeln verloren, ist zeit­lich einge­spannt oder hat sie schon woan­ders konsu­miert.

Die digi­tale Entrüm­pelung der Kate­gorie ist jetzt dank eines server­sei­tigen Updates möglich. Egal, ob Sie Netflix auf Ihrem Handy, Tablet, Computer, Smart-TV oder Spiel­kon­sole benutzen, die Funk­tion wurde gerä­teüber­grei­fend frei­geschaltet. Wir konnten das Löschen der Elemente aus „Weiter­schauen“ sowohl an unserem Galaxy Z Fold 2 5G als auch an unserem LG-Fern­seher und der PlayStation 5 voll­ziehen.

Wie löscht man fort­zuset­zende Filme und Serien?

Elemente aus „Weiterschauen“ am Handy / Tablet löschen

Andre Reinhardt Am Handy oder Tablet müssen Sie zunächst zur Sektion „Mit dem Profil von (Nutzer­name) weiter­schauen“ auf der Start­seite scrollen. Dort ange­kommen wählen Sie die drei Punkte im Menü unter dem Titel­bild des zu löschenden Inhalts aus. Jetzt erfolgt die Auswahl des Menü­punkts „Aus Reihe entfernen“. Mit einer finalen Bestä­tigung durch „OK“ verschwindet der Film oder die Serie aus der Liste. Im Webbrowser am Computer muss zunächst im „Weiter­schauen“-Bereich die Maus über das betref­fende Titel­bild geführt werden. Unter den Bedien­ele­menten findet sich jetzt ein Kreuz. Über dieses lässt sich der Eintrag entfernen. Netflix gibt auf der folgenden Seite weitere Hilfe­stel­lung.

In Deutsch­land wurde Netflix von Prime Video abge­hängt.