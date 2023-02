Von TikTok inspiriert: Netflix führt „Schnelle Lacher“ ein

Netflix möchte mit seinem neuen Feature „Schnelle Lacher“ nicht nur das Zwerch­fell, sondern auch TikTok atta­ckieren. Hinter dieser Erwei­terung verbergen sich nämlich Kurz­videos, die stark an die Platt­form von ByteDance erin­nern. Jetzt lässt sich also auch Video-Strea­ming in rasanter Manier konsu­mieren. Wischen Sie sich durch Hunderte von Mini-Clips. Bei den Film­chen handelt es sich ausschließ­lich um Ausschnitte von auf Netflix verfüg­baren Titeln. Das Feature steht sowohl für Android als auch für iOS in der jewei­ligen App zur Verfü­gung.

Netflix ist jetzt eben­falls im TikTok-Fieber

Netflix will nun besonders lustig sein

Andre Reinhardt ByteDance gelang mit TikTok der große Wurf. Die Kurz­video-Platt­form schaffte es von China erfolg­reich nach Europa. Millionen von Smart­phone-Nutzer wischen sich durch Clips, die nur wenige Sekunden oder Minuten dauern. Social-Media-Konkur­renten wie Insta­gram, YouTube oder Spotify und sogar Shop­ping-Gigant Amazon haben reagiert und vergleich­bare Sektionen inte­griert. Jetzt geht der Trend auf Netflix weiter. Wir waren ziem­lich über­rascht, als wir den Video­dienst auf unserem Handy star­teten und den neuen Bereich „Schnelle Lacher“ vorge­funden haben.

Als wir den Menü­punkt anklickten, fragten wir uns, ob wir verse­hent­lich in TikTok gelandet sind. Die Aufma­chung ähnelt jener des chine­sischen Services sehr. Aller­dings können Sie bei „Schnelle Lacher“ keine von Nutzern erstellten Clips vorfinden oder selbst Inhalte erstellen. Netflix pickt kurze, amüsante Szenen aus einer Serie oder einem Film heraus. So können Zuschauer noch schneller erör­tern, ob ihnen die eigent­liche Produk­tion zusagt.

So funk­tio­niert „Schnelle Lacher“

„Schnelle Lacher“ in Aktion

Andre Reinhardt Wer TikTok kennt, kommt umge­hend mit der Netflix-Erwei­terung zurecht. Mit einem Finger­wisch scrollt man durch unzäh­lige Kurz­videos. Diese sind größ­ten­teils in deut­scher Sprache vertont oder zumin­dest unter­titelt. Bei manchen Inhalten sind wiederum Englisch­kennt­nisse erfor­der­lich. Auf der rechten Seite befinden sich die Bedien­ele­mente. Mit dem Smiley können Sie mitteilen, dass Ihnen ein Clip gefallen hat. Außerdem führen das Vorschau­bild und die Taste „Abspielen“ zur jewei­ligen Serie oder zum jewei­ligen Film. Teilen und zur Wieder­gabe­liste hinzu­fügen lassen sich die Titel eben­falls.

Ein Feature wurde hingegen entsorgt, nämlich die Netflix-Zufalls­wie­der­gabe.