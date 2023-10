Offiziell: Netflix erhöht die Preise - auch in Deutschland

Netflix erhöht die Preise

Anfang Oktober haben wir über Speku­lationen berichtet, denen zufolge bei Netflix Preis­erhö­hungen geplant sind. Jetzt hat der Strea­ming­dienst die Neue­rungen offi­ziell bestä­tigt. Kunden in den USA, Frank­reich und Groß­bri­tan­nien sind ab sofort betroffen. Weitere Märkte - so auch Deutsch­land - sollen folgen.

Bereits ange­kün­digt hat Netflix für den deut­schen Markt eine Ände­rung, die es in Ländern wie Kanada, Groß­bri­tan­nien und USA längst gibt: Der güns­tigste werbe­freie Tarif, das Netflix Basis-Abo, wird einge­stellt. Dieser kostet bislang 7,99 Euro pro Monat und bietet Strea­ming in HD-Qualität (720p).

Paral­lele Streams auf zwei oder mehr Geräten sah das Basis-Abon­nement nicht vor, sehr wohl aber den Down­load zur späteren Offline-Wieder­gabe. Dieses Feature soll nun auch für das Stan­dard-Abo mit Werbung einge­führt werden, das zwei paral­lele Streams ermög­licht und zudem Strea­ming in Full-HD-Auflö­sung (1080p) vorsieht.

Das sind die neuen Netflix-Preise

Netflix erhöht die Preise

Das werbe­gestützte Abo-Modell von Netflix kostet hier­zulande bislang 4,99 Euro pro Monat. Künftig könnte es monat­lich 5,99 Euro kosten. Das ist der Preis, der bereits ab sofort in Frank­reich gilt. In den USA kostet das Stan­dard-Abo mit Werbung unver­ändert 6,99 Dollar pro Monat, in Groß­bri­tan­nien werden monat­lich 4,99 Pfund berechnet.

Auch der Basis-Tarif wird teurer - auch wenn er für Neukunden künftig gar nicht mehr zu haben ist. In Frank­reich kostet er jetzt monat­lich 10,99 Euro, in den USA 11,99 Dollar und in Groß­bri­tan­nien 7,99 Pfund. Bestands­kunden sollen den Tarif behalten können, bis sie in ein anderes Preis­modell wech­seln.

In den USA bleibt auch der Preis für das Stan­dard-Abo mit 15,49 Dollar pro Monat stabil. In Frank­reich werden nun 13,49 Euro berechnet, in Groß­bri­tan­nien 10,99 Pfund. In Deutsch­land kostet der Stan­dard-Preis­plan bislang 12,99 Euro monat­lich.

Premium-Abo für fast 23 Dollar

Mit monat­lich 22,99 Dollar wird das Premium-Abo, das auch Strea­ming in 4K-Qualität erlaubt, in den USA richtig teuer. In Groß­bri­tan­nien werden 17,99 Euro pro Monat fällig, während Netflix in Frank­reich mit 19,99 Euro gerade noch unter der 20-Euro-Marke bleibt.

Es gibt übri­gens auch kosten­lose Strea­ming­dienste.