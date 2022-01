Netflix erhöht auch 2022 die Abo-Preise

Netflix erhöht in ersten Ländern die Preise. In den USA werden bis zu 2 Dollar monat­lich mehr als bisher berechnet. Auch in Deutsch­land drohen höhere Kosten für den Strea­ming­dienst.

Netflix erhöht die Preise

Bild: dpa Der Strea­ming­dienst Netflix erhöht erneut die Preise für seine Abon­nements. Ameri­kani­schen Medi­enbe­richten zufolge sind davon aktuell Kunden in den USA und in Kanada betroffen. Dieses Mal sind auch Anwender betroffen, die das Basis-Abon­nement nutzen. Dieses Preis­modell erlaubt Strea­ming nur in SD-Qualität. Zudem ist die paral­lele Nutzung auf mehreren Geräten ausge­schlossen.

Bislang war das Basis-Abon­nement von Netflix in den USA für 8,99 Dollar pro Monat erhält­lich. Nun erhöht sich der Monats­preis auf 9,99 Dollar. Das Stan­dard-Abon­nement mit Strea­ming in HD-Qualität und bis zu zwei paral­lelen Streams kostete in den Verei­nigten Staaten bislang 13,99 Dollar monat­lich. Ab sofort werden für den glei­chen Leis­tungs­umfang 15,49 Dollar pro Monat berechnet.

Kunden, die das Premium-Abo von Netflix nutzen, zahlen in den Verei­nigten Staaten künftig monat­lich 19,99 Dollar. Bislang war der Tarif zum Monats­preis von 17,99 Dollar zu bekommen. Wie schon in den vergan­genen Jahren fällt die Preis­erhö­hung für Kunden im Premium-Tarif somit am höchsten aus. Mit diesem Angebot steht nicht nur Strea­ming in 4K-Qualität zur Verfü­gung. Die Kunden haben auch die Möglich­keit, auf bis zu vier Geräten parallel zu streamen.

Preis­erhö­hung in anderen Ländern dürfte folgen

Bild: dpa Wann der Strea­ming­dienst seine Abo-Preise in Deutsch­land anpasst, ist derzeit noch nicht absehbar. Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis Netflix auch hier­zulande an der Preis­schraube dreht. Denkbar wäre, dass sich der Monats­preis für das Basis-Abon­nement dann um 1 Euro auf 8,99 Euro erhöht. Das Stan­dard-Abo könnte sich um 1,50 Euro auf 14,49 Euro verteuern. Für den Premium-Preis­plan könnte Netflix monat­lich 2 Euro mehr als bisher verlangen. Der Tarif würde in Deutsch­land dann 19,99 Euro pro Monat kosten.

Hier­zulande hat Netflix vor einem Jahr zuletzt die Abon­nement­gebühren erhöht. Seiner­zeit galten die neuen Kondi­tionen zunächst nur für Neukunden. Zwei Monate später passte Netflix auch die Preise für Bestands­kunden an.

Abzu­warten bleibt, inwie­weit Netflix-Kunden die Preis­erhö­hung akzep­tieren. Wie bereits bei der Preis­runde im vergan­genen Jahr fest­gestellt, sind 10 Euro pro Monat für Kunden oft die Schmerz­grenze bei Strea­ming-Abon­nements.