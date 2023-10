Netflix streicht Unterstützung für ältere Streaming-Geräte

Netflix sperrt Altgeräte aus

Netflix hat zu Beginn dieser Woche die Unter­stüt­zung für einige Strea­ming-Geräte einge­stellt. Das berichtet das Online­portal What's on Netflix. Dem Bericht zufolge wurde diese Maßnahme bereits in den vergan­genen Wochen in Online-Foren kommu­niziert. Betrof­fene Kunden müssen auf andere Smart-TV-Geräte, Set-Top-Boxen oder Strea­ming-Sticks auswei­chen, um den Dienst weiter nutzen zu können.

Betroffen sind dem Bericht zufolge unter anderem Blu-ray-Player sowie ältere Fern­seher von Herstel­lern wie Samsung, Sony und Toshiba. Auch mit der Sony PlayStation Vita und dem PS TV-Add-on kann der Strea­ming­dienst nicht mehr genutzt werden. Beim Versuch, auf Netflix zuzu­greifen, erscheine nur noch der Hinweis, dem zufolge das verwen­dete Endgerät nicht mehr unter­stützt wird.

Wie es weiter heißt, gibt es bislang keine voll­stän­dige Liste der Geräte, die mit Netflix nicht mehr kompa­tibel sind. Es sehe aber danach aus, dass ausschließ­lich mehr als zehn Jahre alte Geräte betroffen seien. Das ist frei­lich maximal ein schwa­cher Trost für Besitzer hoch­wer­tiger, aber eben älterer Hard­ware.

Fern­seher werden früh­zeitig "entwertet"

Früher war es durchaus üblich, Fern­seher über einen Zeit­raum von mehr als zehn Jahren nutzen. Das ist heut­zutage kaum noch möglich, weil im Laufe der Zeit immer weniger Apps laufen und die Hersteller oft nach wenigen Jahren keine Betriebs­system-Updates mehr liefern. Neu ist die jetzt bekannt gewor­dene Maßnahme von Netflix nicht. So hatte der Strea­ming­dienst dem Bericht zufolge schon vor vier Jahren ausge­wählte Roku-, Samsung- und Vizio-Geräte ausge­sperrt.

2019 gab es laut What's on Netflix keine Alter­native, da es zu Problemen mit Windows Media DRM gekommen sei. Auch jetzt könnten tech­nische Beschrän­kungen der älteren Strea­ming-Devices bei gleich­zei­tiger Weiter­ent­wick­lung des Netflix-Dienstes und dessen Apps der Hinter­grund für die Beschrän­kung sein.

Wer seinen Smart-TV-Oldtimer nicht austau­schen möchte, kann auf eine externe Set-Top-Box oder einen Strea­ming-Stick zurück­greifen, der per HDMI mit dem Fern­seher gekop­pelt wird. Auf diesem Weg kann Netflix weiter genutzt werden - genauso wie andere Dienste, die direkt auf dem Fern­seher nicht mehr laufen.

Beispiele für passendes Zubehör sind die aktu­ellen Fire-TV-Sticks von Amazon.