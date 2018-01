Boom: Netflix hat 118 Millionen Abonnenten

Netflix ist weiter auf Erfolgskurs und vermeldet insgesamt 118 Millionen Abonnenten. Der Streaming-Dienst will weiter expandieren und in eigenen Content investieren.

Netflix erfolgreich Der Online-Videodienst Netflix brummt dank Serienhits wie "Stranger Things" und "The Crown" weiter. Zum Jahresende stiegen Nutzerzahlen und Erlöse überraschend kräftig. Im vierten Quartal kletterte der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von 66,7 Millionen auf 185,5 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 151,3 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 verdiente Netflix 559 Millionen Dollar und damit fast dreimal soviel wie im Vorjahr.

Bei Anlegern kamen die Zahlen sehr gut an. Die Aktie schoss nachbörslich zunächst um über acht Prozent in die Höhe, was den Börsenwert erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar knacken ließ. Im Schlussquartal lieferte Netflix dank erfolgreicher Eigenproduktionen einen starken Jahresendspurt und gewann 8,3 Millionen neue Kunden hinzu. Damit wurde ein Rekordwert erreicht, der die eigenen Ziele und die Erwartungen der Analysten übertraf.

Großteil der Neukunden außerhalb der USA

Mit 6,4 Millionen wurde der Großteil der neuen Nutzer außerhalb der USA hinzugewonnen. Netflix forciert die internationale Expansion stark und setzt mit speziell für Auslandsmärkte produzierten Shows wie der deutschen Serie "Dark", dem italienischen Mafia-Drama "Suburra" oder "The Day I Met El Chapo" aus Mexiko auf Exklusivität. Das Rezept scheint aufzugehen. "Wir hatten ein schönes viertes Quartal, das ein großartiges Jahr der globalen Expansion des Internet-TVs komplettierte", heißt es im Brief an die Aktionäre.

So brachte es Netflix zuletzt auf rund 111 Millionen bezahlte und insgesamt etwa 118 Millionen Streaming-Abos. Für das laufende Quartal stellt das Unternehmen - trotz angekündigter Preiserhöhungen im wichtigen US-Markt - einen weiteren kräftigen Zuwachs um knapp 6,4 Millionen Nutzer weltweit in Aussicht. Angetrieben vom starken Kundenzustrom legte der Umsatz im vierten Quartal im Jahresvergleich um annähernd ein Drittel auf 3,3 Milliarden Dollar (2,7 Milliarden Euro) zu.

Auch Konkurrenten legen zu

Aber auch die Konkurrenz legt zu. Mit dem Kauf großer Konzernteile des Rivalen 21st Century Fox und der Kampfansage, ab 2019 mit einem eigenen Streaming-Dienst anzugreifen, macht vor allem Disney Druck. Der Hollywood-Riese hat seine Lizenzpartnerschaft mit Netflix bereits gekündigt und will attraktive Produktionen seiner Filmstudios von der Plattform abziehen und künftig selbst im Netz anbieten.

Durch den über 50 Milliarden Dollar schweren Deal mit Fox erlangt Disney zudem eine riesige Palette weiterer TV- und Film-Produktionen und nicht zuletzt auch die Kontrollmehrheit an der Video-Plattform Hulu. Hierbei handelt es sich bereits heute um einen der größten Verfolger von Netflix - wenngleich Hulu noch deutlich hinter Amazon rangiert. Nicht nur Hollywood, auch das Silicon Valley hat Netflix im Visier. So rüstet Google sein YouTube-Portal auf, während Twitter in Live-Inhalte investiert und Apple an eigenen Shows bastelt.

AT&T will ins TV- und Filmgeschäft

Zudem versucht der amerikanische Mobilfunk-Netzbetreiber AT&T mit der Übernahme des Medienkonzerns Time Warner, zu dem der Bezahlsender HBO ("Game of Thrones") und das News-Flaggschiff CNN gehören, den Quereinstieg ins TV- und Filmgeschäft. Der Abschluss des Deals ist allerdings wegen kartellrechtlicher Bedenken ungewiss. Netflix bleibt indes gelassen. Der Entertainment-Markt sei groß genug für viele erfolgreiche Services, hieß es im Aktionärsbrief. Um die Stellung zu halten, investiert Netflix viel Geld in Eigenproduktionen. Dieses Jahr sollen 7,5 bis 8 Milliarden Dollar in sogenannte "Originals" fließen.

