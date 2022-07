Stranger Things: Erfolgsserie "rettet" Netflix

Nach dem Boom in der Pandemie tat sich Netflix im ersten Halb­jahr 2022 schwer. Nun stellt der Strea­ming-Pionier eine Rück­kehr zum Nutzer­wachstum in Aussicht - doch der Ausblick bleibt verhalten.

Netflix hat im zweiten Quartal dank Seri­enhits wie "Stranger Things" nicht so schlecht wie befürchtet abge­schnitten. Die Nutzer­zahlen sanken in den drei Monaten bis Ende Juni um 970.000 Bezahl­abos, wie der Strea­ming-Markt­führer gestern nach US-Börsen­schluss mitteilte.

Damit hielt der Kunden­schwund zwar an, blieb aber unter dem von Netflix selbst erwar­teten Minus von zwei Millionen Abos. Insge­samt lag die Zahl der bezahlten Nutzer­konten des Video-Dienstes welt­weit zur Jahres­hälfte bei knapp 221 Millionen.

Ausblick bleibt verhalten

Netflix verzeichnete weltweit in der ersten Jahreshälfte 221 Millionen bezahlte Nutzerkonten

Für das laufende Vier­tel­jahr rechnet Netflix ledig­lich mit rund einer Million neuen Nutzern. Hier hatten Analysten mehr erwartet. Der Umsatz legte im abge­lau­fenen Quartal gegen­über dem Vorjah­res­zeit­raum um 8,6 Prozent auf acht Milli­arden Dollar zu. Unterm Strich verdiente Netflix 1,44 Milli­arden Dollar, vor einem Jahr waren es 1,35 Milli­arden gewesen. Das Betriebs­ergebnis sank jedoch um 15 Prozent auf 1,6 Milli­arden Dollar, wie Netflix am Dienstag nach US-Börsen­schluss mitteilte.

Erfolgshit: "Stranger Things"

Punkten konnte Netflix im jüngsten Quartal beson­ders mit "Stranger Things". Die vierte Staffel der Serie war die belieb­teste, die der Strea­ming-Dienst nach eigenen Angaben je ausge­strahlt hat - zumin­dest in engli­scher Sprache. Dennoch tat sich das Unter­nehmen gerade in seinen etablierten und von verschärfter Konkur­renz durch Rivalen wie Disney oder HBO geprägten Märkten schwer. In den USA und Kanada verlor Netflix 1,3 Millionen Kunden. Dafür gab es in der Asien-Pazifik-Region - auch dank Preis­sen­kungen in Indien - gute Zuwächse.

Bei Anle­gern kam der Quar­tals­bericht gut an, die Aktie legte zum Auftakt des vorbörs­lichen Handels am Mitt­woch um gut sieben Prozent zu. Doch für die Führungs­riege um Gründer und Co-Chef Reed Hastings bleiben viele Baustellen.

Nach dem schwa­chen ersten Halb­jahr steht bei Netflix vieles auf dem Prüf­stand, auch lang­jäh­rige Tradi­tionen. So brachte der Video-Dienst bei den jüngsten Staf­feln seiner Hit-Serien "Stranger Things" und "Ozark" nicht mehr wie früher üblich alle Folgen auf einmal heraus. Das verlän­gert die Zeit, die Fans einer Serie Kunden bleiben müssen - und Rivalen wie Disney+ veröf­fent­lichen stan­dard­mäßig nur eine Folge wöchent­lich.

Netflix mit Werbung

Auch bei einem noch größeren Tabu hat Hastings bereits klein beigegeben: Ange­sichts der schwa­chen Entwick­lung der Nutzer­zahlen wird Netflix eine güns­tigere Version seines Strea­ming-Dienstes mit Werbe­clips anbieten. Eigent­lich hatte Hastings diese Stra­tegie stets abge­lehnt.

Als Tech-Partner für die Entwick­lung eines solchen Modells wählte Netflix jüngst den Soft­ware-Riesen Micro­soft. Die Werbe­vari­ante soll voraus­sicht­lich Anfang 2023 anlaufen, zunächst in "einer Hand­voll von Märkten". Netflix-Manager wichen in einem Video­inter­view nach Vorlage Fragen dazu aus, wie hoch aus ihrer Sicht der Anteil der Nutzer in der güns­tigeren Vari­ante mit Werbung werden könnte. Co-Chef Ted Sarandos räumte zugleich ein, dass nach aktu­ellem Stand das Angebot die weitaus meisten, aber nicht alle Inhalte auf der Platt­form umfassen könnte. Über den Rest werde mit Studios verhan­delt, aber nicht alles werde verfügbar sein.

Zudem will Netflix bald anfangen, konse­quent gegen uner­laubtes Teilen von Pass­wör­tern vorzu­gehen. Nach Schät­zung des Dienstes fahren mehr als 100 Millionen Haus­halte auf fremden Netflix-Abos mit. Im kommenden Jahr solle eine Lösung starten, um auch von ihnen Geld zu bekommen. Aktuell testet Netflix unter anderem in Argen­tinien, Honduras und Guate­mala die Möglich­keit, zusätz­liche Haus­halte bei einem Abo dazu­zubu­chen.

Zum Ausbau des Ange­bots kündigte Netflix den Kauf des Anima­tions- und Spezi­alef­fekte-Studios Animal Logic an, das unter anderem am "Lego Movie" mitar­bei­tete.