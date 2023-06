Netflix: Einstieg ins Sport-Streaming noch in diesem Jahr?

Der Strea­ming-Gigant Netflix will ins Sport­geschäft einsteigen. Noch in diesem Jahr könnte es die erste Live-Über­tra­gung geben. Ein Golf-Turnier dient als mögli­cher Test­lauf.

Bisher wird der Sport-Strea­ming­dienst DAZN als "Netflix des Sports" bezeichnet. Jetzt könnte Netflix aber auch selbst ins Geschäft mit Sport­über­tra­gungen einsteigen und damit DAZN mittel­fristig sogar Konkur­renz machen - wenn man tech­nische Probleme beim Live-Strea­ming, die es bei ersten versu­chen auf diesem Feld gab, in den Griff bekommt.

Golf-Turnier zum Start

Wie das "Wall Street Journal" berichtet, plant Netflix im Herbst 2023 erst­mals die Über­tra­gung eines Live-Sport-Events. Konkret soll es sich um ein Promi-Golf-Turnier in Las Vegas handeln, berichtet das Blatt und beruft sich dabei auf Personen, die mit der Ange­legen­heit vertraut sein sollen. Netflix will auch Sport-Events übertragen

Foto: dpa Insge­samt soll sich Netflix jedoch bei einer mögli­chen Expan­sion ins Sport­lager noch ganz am Anfang und in äußerst frühen Gesprä­chen befinden, heißt es in dem Bericht weiter.

Spit­zen­sportler sind bei dem Golf-Turnier, das der Strea­ming-Gigant über­tragen will, auch nicht am Start. Viel­mehr handelt es sich um Promi­nente aus der Formel-1-Serie "Drive to Survive" sowie dem Golf-Format "Full Swing" - beide sind auf Netflix zu sehen.

Panne bei vorhe­rigem Live-Event

Netflix ist allge­mein noch ein Neuling beim Live-Strea­ming. Bisher bietet der Konzern fast ausschließ­lich Strea­ming on demand. Bei der Live-Über­tra­gung einer Reunion der Netflix-Dating­show "Love Is Blind" im April kam es zu massiven tech­nischen Problemen.

Laut Wall Street Journal sei das in sport­licher Hinsicht völlig unin­ter­essante Golf-Turnier also eher als ein weiterer Test­lauf zu werten, um für kommende Events besser gewappnet zu sein.

Das könnte unter anderem der Motor­sport sein, denn Netflix zeigt Inter­esse an den TV-Über­tra­gungs­rechten für die Formel 1 ab 2024.