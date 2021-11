Netflix-Spiele sind ab sofort auch in Deutschland verfügbar

„Lasst die Spiele beginnen“, mit diesem Slogan startet Netflix hier­zulande seinen Mobile-Games-Service. Mit diesem lassen sich über die Smart­phone-App haus­eigene Handy­spiele des Strea­ming-Dienstes finden, herun­ter­laden und spielen. Alter­nativ sind die Games über das jewei­lige Icon ausführbar. Alle Titel sind voll­ständig kostenlos, Werbung oder In-App-Käufe gibt es nicht.

Die einzige Voraus­set­zung ist eine Netflix-Mitglied­schaft. Außerdem weist das Unter­nehmen darauf hin, dass die Spiele ausschließ­lich für Erwach­sene zur Verfü­gung stehen. Zum Start gibt es insge­samt fünf Titel, darunter zwei zur Horror­serie "Stranger Things".

Netflix lässt jetzt auch deut­sche Zuschauer daddeln

Netflix lädt zum Zocken ein

Bild: Netflix Im Juli wurde publik, dass der US-ameri­kani­sche Konzern Netflix sein Angebot um Video­spiele erwei­tern möchte. Dabei handelt es sich um eigens produ­zierte Soft­ware, die teil­weise den Film- und Seri­enpro­duk­tionen zuge­hörig sind. In Polen haben Anwender seit Ende August Zugriff auf diesen Bonus, eine erhöhte Monats­gebühr verlangt das Unter­nehmen bislang nicht. Laut Pres­semit­tei­lung können deut­sche Anwender ab sofort in der Netflix-App eine Spiele-Sektion vorfinden, zumin­dest in der Redak­tion war das noch nicht der Fall.

Das ist aber nicht weiter tragisch, da sich die Mobile-Games auch über Google Play beziehen lassen. Der Down­load ist ohne Log-in bei Netflix möglich. Starten Sie ein Spiel, ist das Einloggen zwin­gend erfor­der­lich. Eine Profil­aus­wahl ist inte­griert. Zu Beginn ist das Angebot auf Smart­phones und Tablets mit Android beschränkt. Schade: Netflix hat noch keine ausge­reifte Frei­gabe für Minder­jäh­rige inte­griert. So besitzen die Titel eine USK zwischen 0 und 12 Jahren, stehen in Kids-Profilen aber dennoch nicht zur Verfü­gung.

Welche Spiele gibt es bei Netflix?

Block­buster mit bombas­tischer Grafik und komplexem Game­play brau­chen Sie nicht zu erwarten. Es handelt sich zumin­dest bei den bisher erschienen Exem­plaren um Gele­gen­heits­spiele für zwischen­durch. Folgende Mobile-Games sind enthalten:

Stranger Things 3: Das Spiel

Stranger Things: 1984

Shoo­ting Hoops

Card Blast

Wippen

Die maxi­male Down­load­größe liegt bei 196 MB (Stranger Things 3). Allzu viel freien Spei­cher­platz benö­tigen Sie also nicht auf Ihrem Mobil­gerät.

