Netflix: Diese Smart-TVs können bald nicht mehr streamen

Der Strea­ming-Dienst Netflix wird bald auf einigen smarten TV-Modellen des Herstel­lers Sony einge­stellt. Nutzer können Filme und Serien dann nicht mehr über die Strea­ming-App wie gewohnt schauen. Sie müssen sich also entweder um die Anschaf­fung eines neuen Geräts kümmern oder auf externe Strea­ming-Hard­ware auswei­chen, die per HDMI an den Fern­seher gestöp­selt wird.

Auf diesen TVs endet der Support

Auf einigen Sony-Fernsehern wird bald die Netflix-App eingestellt

Foto/Logos: Netflix/Sony, Montage: teltarif.de In einem Support-Bereich erklärt der Elek­tronik­kon­zern Sony, dass der Netflix-Service für Geräte von Sony aus den Jahren 2011 bis 2013 einge­stellt wird. Dazu zählen Fern­seh­geräte, Blu-ray Disc Player, Blu-ray Disc Home Enter­tain­ment-Systeme und inter­net­fähige Fern­seher. Wer ein Modell aus diesen Jahren nutzt, hat laut der Zeilen im Support-Doku­ment "nach Ende Februar" - sprich ab März 2024 - keinen Zugriff mehr auf die Appli­kation des Strea­ming-Dienstes mit den roten Lettern. Bis Ende Februar 2024 könne die Netflix-App aber noch genutzt werden. Nach diesem Datum wird Netflix von den betrof­fenen Geräten entfernt.

Wenn Sie nicht genau wissen, ob Ihr Gerät von der Service-Einstel­lung betroffen ist, können Sie in der Tabelle auf der Sony-Support-Seite gemäß der Modell­bezeich­nung über­prüfen, ob die Netflix-App bald von Ihrem Gerät verschwindet. Die Tabelle haben wir Ihnen nach­fol­gend einge­bunden. Dort sind Modelle der HX-Serie, EX-Serie, W-Serie, Andere und Blu-ray-Systeme aufge­führt. Bereits im Oktober des vergan­genen Jahres wurde bekannt, dass der Netflix-Support unter anderem für Blu-ray-Player sowie ältere Fern­seher von Herstel­lern wie Samsung, Sony und Toshiba endete. Sony-Modelle, die ab März 2024 Netflix nicht mehr unterstützen

Bild: Sony

Strea­ming-Welt in Aufruhr

Einem Bericht zufolge will Netflix künftig erneut die Preise erhöhen. Wer Amazon Prime Video ohne Werbung sehen will, wird bald extra zur Kasse gebeten. Trotz Gebühr, die Kunden des Premi­umdienstes entrichten, soll ohne ein Entgelt von rund 3 Euro zusätz­lich pro Monat, Werbung einge­blendet werden.

Darüber hinaus erhöht auch Sky die Preise beim WOW-Sport-Abo, und Sport­streamer DAZN hat die neue Preis­struktur für 2024 vorge­stellt.