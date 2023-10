Netflix soll noch teurer werden - auch in Deutschland?

Auf Netflix-Kunden könnten bald wieder Preis­erhö­hungen zukommen. Der Strea­ming­dienst dreht laut einem Bericht in den kommenden Monaten an der Preis­schraube.

Preis­erhö­hungen bei Strea­ming-Anbie­tern sind nun wirk­lich keine Selten­heit mehr. So gab es Anfang 2023 bereits den Preis­schock beim Sport­streamer DAZN. Es folgten höhere Preise bei Disney+. Auch Kunden von disco­very+ müssen - zunächst in den USA und Kanada - nun tiefer in die Tasche greifen, Preis­erhö­hungen sind auch in Deutsch­land nicht ausge­schlossen. Und jetzt trifft es einmal wieder die Abon­nenten des Markt­füh­rers Netflix, zumin­dest wenn man einem Medi­enbe­richt Glauben schenken kann.

Preis­erhö­hungen einige Monate nach Ende des US-Autoren-Streiks

Netflix könnte auch in Deutschland teurer werden

Bild: Netflix Laut "Wall Street Journal" stehen weitere Preis­erhö­hungen beim Strea­ming-Giganten vor der Haustür. Diese sollen "einige Monate" nach dem Ende des US-Autoren-Streiks, welcher für lange Zeit neue Produk­tionen massiv ausbremste, verkündet werden, hieß es. Der Vorstand der US-Autoren­gewerk­schaft Writers Guild of America (WGA) hatte in der vergan­genen Woche einer vorläu­figen Eini­gung mit den großen Studios und Strea­ming-Anbie­tern zuge­stimmt, der seit fast fünf Monaten laufende Streik wurde beendet.

Eine Stel­lung­nahme von Netflix zu dem Bericht ist bisher nicht erfolgt. Auch genaue Details zur Preis­erhö­hung sind noch nicht bekannt geworden. Fest stehe nur, dass die Preis­erhö­hungen defi­nitiv in den USA und Kanada sowie auf "mehreren, weiteren Märkten welt­weit" kommen sollen. Ob auch Kunden von Netflix in Deutsch­land betroffen sind, lässt der Bericht offen.

Das brisante: Schon Anfang dieses Jahres erhöhte Netflix die Preise für US-ameri­kani­sche Kunden. Hier stieg der Preis von 8,99 Dollar auf 9,99 Dollar pro Monat für den Basis­tarif. Die Gebühr für die Premium-Version wurde um 2 Dollar auf 19,99 Dollar erhöht. Netflix ohne Werbung und mit komplettem Programm­angebot ist auch in Groß­bri­tan­nien teurer geworden.

Bisher keine Preis­erhö­hungen in Deutsch­land - mit einer Ausnahme

Für deut­sche Kunden änderte sich bisher an den Preisen im Jahr 2023 nichts, bis auf eine Ausnahme: Für das Account-Sharing verlangt der Konzern pro Unter-Account nun einen Aufpreis von 4,99 Euro pro Monat.

Bereits im Sommer hatten wir speku­liert, ob die werbe­freie Netflix-Version bald monat­lich 5 Euro teurer werden könnte.