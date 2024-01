Bericht: Netflix will erneut die Abo-Preise erhöhen

Netflix will den Streik der Film­indus­trie im vergan­genen Jahr zum Anlass nehmen, erneut die Abo-Preise zu erhöhen.

Netflix könnte erneut teurer werden

Foto: Netflix Netflix läutet einem Bericht der Frank­furter Rund­schau zufolge die nächste Preis­runde für seine Strea­ming-Abon­nements ein. Den Angaben zufolge, die sich auf Infor­mationen des Wall Street Jour­nals beziehen, nimmt der Strea­ming­dienst den 118 Tage langen Streik der Film­indus­trie zum Anlass für höhere Abo-Preise, von denen zunächst Kunden in den USA und in Kanada betroffen sein sollen. So wolle Netflix die durch den Streik entstan­denen Kosten wieder herein­holen.

Netflix könnte erneut teurer werden

Foto: Netflix Dem Bericht zufolge sind zunächst nur die Abon­nements betroffen, bei denen keine Werbung ausge­spielt wird. Der werbe­finan­zierte Stan­dard-Preis­plan soll demnach weiterhin 6,99 Dollar pro Monat kosten. In Deutsch­land ist dieses Abo derzeit zum Monats­preis von 4,99 Euro erhält­lich. Erst kürz­lich hatte Netflix den Preis­plan mit einer Down­load-Option aufge­wertet.

Die vergleichs­weise güns­tigen Kosten erkaufen sich Inter­essenten aller­dings damit, dass sie Vorschalt-Werbung vor der Wieder­gabe des gewünschten Inhalts und zusätz­lich Unter­bre­cher-Werbung in Filmen und Serien-Episoden akzep­tieren. Nach den Erfah­rungen der teltarif.de-Redak­tion werden selbst einstün­dige Serien-Folgen bis zu dreimal durch Werbe­blöcke unter­bro­chen, die bis zu einer Minute lang sind.

Wie teuer wird Netflix jetzt?

Erst im Oktober 2023 hatte Netflix die Preise in den USA erhöht - zum zweiten Mal inner­halb von zwölf Monaten. Das für Neukunden nicht mehr erhält­liche Basis-Abo kostet seitdem 9,99 Dollar pro Monat. Das werbe­freie Stan­dard-Abo schlägt mit 15,49 Dollar monat­lich zu Buche. Für Kunden, die den Premium-Tarif gebucht haben, hat Netflix sogar die 20-Dollar-Marke über­schritten. Der Preis­plan kostet nun 22,99 Dollar pro Monat.

Wie teuer die einzelnen Netflix-Tarife nun werden sollen, verrät der Bericht noch nicht. Aller­dings sollen die Netflix-Abos nach den Preis­erhö­hungen in Nord­ame­rika auch in anderen Märkten teurer werden. In Deutsch­land kostet das (für Neukunden nicht mehr buch­bare) Basis-Abo derzeit 7,99 Euro pro Monat, das Stan­dard-Abo schlägt mit monat­lich 12,99 Euro zu Buche, das Premium-Abo ist zu einem Monats­preis von 17,99 Euro erhält­lich.

Im Herbst wurden unter anderem von Netflix verwen­dete AGB-Klau­seln zu Preis­erhö­hungen in Deutsch­land vom Kammer­gericht Berlin für unwirksam erklärt. Das Urteil könne hier­zulande grund­sätz­lich das Aus für künf­tige einsei­tige Preis­erhö­hungen durch Strea­ming­dienste in Deutsch­land bedeuten.