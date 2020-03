Chrome-Erweiterung Netflix Party für den digitalen Filmabend

Krisen­zeiten machen kreativ, und so erhält der klas­sische Film­abend mit dem Plug-in Netflix Party eine den Umständen ange­passte Vari­ante. Das Tool ist kostenlos erhält­lich.

#WirBleibenZuhause heißt es nach­voll­ziehbar seitens der Bundes­regie­rung, mittels eines Browser-Plug-ins können Sie dennoch einen Film- oder Serien-Abend mit Ihren Freunden genießen. Ein unter­halt­sames, digi­tales Zusam­mensein wird durch die Erwei­terung Netflix Party für Google Chrome ermög­licht. Mit diesem Tool kann das Strea­ming synchron für alle Teil­nehmer gestartet und pausiert werden, außerdem steht ein beglei­tender Chat für den Austausch über das Gese­hene zur Verfü­gung. Sie benö­tigen für die Nutzung von Netflix Party ein Tablet, Conver­tible, Netbook, Laptop oder Desktop-Computer mit einem Windows- oder MacOS-Betriebs­system.

Virtu­eller Film­abend dank Netflix Party



Bei Netflix Party ist der Name Programm

Unter­halt­same Grup­penin­terak­tion

Tags­über raten wir persön­lich und Insti­tutionen wie die ARD dazu, Radio sowie Fern­sehen Netflix und Co. vorzu­ziehen, um die Netze etwa für Arbeit­nehmer im Home-Office zu entlasten. Doch irgend­wann kommt der Feier­abend – und diesen kann man dann auch mit Filmen und Serien auf dem Sofa ausklingen lassen. Aufgrund des aktu­ellen Kontakt­verbots wird ein Film­abend mit Freunden erschwert, aber nicht unmög­lich. Durch CNET wurden wir auf das kosten­lose Browser-Plug-in Netflix Party aufmerksam. Mit dieser für Google Chrome (Desktop-Version) entwi­ckelten Lösung lassen sich Netflix-Video­streams in einer Gruppe von Anwen­dern verfolgen. Hierfür muss ledig­lich das Add-on instal­liert und gestartet werden. Anschlie­ßend einigen Sie sich mit den anderen Teil­nehmern auf einen Film oder eine Serie, rufen das Video auf und starten die Party. Der Initiator des Netflix-Film­abends hat die Wahl, ob nur er oder alle anwe­senden Zuschauer Pause und Play nutzen können. Ihre Freunde laden Sie mit der Weiter­gabe des erschei­nenden Links ein.



Stranger Things mit Netflix Party

Sobald der Link aufge­rufen wurde, erscheint der ausge­wählte Film / die ausge­wählte Serie zusammen mit einem Chat­fenster. Für den Chat sind Nick­namen und Benutzer-Icons wählbar. Des Weiteren können Sie Screen­shots mit den anderen Zuschauern teilen. So entstehen, je nach Inhalt, Diskus­sionen, Gelächter oder kurze Kommen­tare zu bestimmten Schlüs­selszenen des Gese­henen. Leider unter­stützt Google Chrome weder auf Android noch auf iOS Erwei­terungen. Entspre­chend ist das Tool auf diesen Betriebs­systemen nicht einsetzbar. Aber auch wenn man es schafft, das Plug-in auf Android zu instal­lieren, stellt sich Netflix quer. So konnten wir mit dem auf Chrome basie­renden Browser Kiwi tatsäch­lich Netflix Party inte­grieren, jedoch verwei­gerte Netflix den Stream in der benö­tigten Desktop-Ansicht.