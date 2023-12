Netflix: GTA-Trilogie Definite Edition gratis für Abonnenten

Mobile-Gamer haben Grund zur Freude, denn Netflix verschenkt die Trilogie des Klas­sikers GTA an seine Abon­nenten. Enthalten sind die Spiele GTA III, GTA: Vice City und GTA: San Andreas in der Defi­nite Edition für Android und iOS. Die verbes­serten Fassungen sind damit erst­mals für Smart­phones und Tablets erhält­lich. Das Fran­chise, das ausge­schrieben Grand Theft Auto (schwerer Auto­dieb­stahl) heißt, erfreut sich seit über 26 Jahren großer Beliebt­heit. In einer offenen Welt können Sie sich als virtu­eller Gangster einen Namen machen.

GTA-Trilogie kostenlos für Netflix-Kunden

Netflix, Rockstar Games Vor zwei Wochen hat der Strea­ming-Dienst Netflix mit einer Ankün­digung von Grand Theft Auto: The Trilogy – Defi­nite Edition für seine Nutzer über­rascht. Jetzt sind die drei dem Genre Action-Adven­ture zuge­hörigen Titel erhält­lich. Abon­nenten können die Mobile-Games in Google Play und dem Apple App Store herun­ter­laden. Hierfür suchen Sie am besten nach „gta netflix“. Durch das Netflix-Logo in der linken oberen Ecke können Sie sicher sein, dass es sich um die kosten­lose, verbes­serte Fassung handelt. Je nach Platt­form lassen sich bis zu 20 Euro sparen.

GTA III, GTA: Vice City und GTA: San Andreas schlagen zusammen auf Android mit 17,37 Euro zu Buche. Bei iOS werden sogar 19,97 Euro fällig. Dabei sei erwähnt, dass die kosten­pflich­tigen Fassungen nicht die Defi­nite-Versionen sind. Unter anderem zählen eine neue Beleuch­tung, hoch­auf­gelöste Texturen, eine bessere Sicht­weite sowie eine über­arbei­tete Steue­rung und Ziel­mechanik zu den Vorzügen. Auf Wunsch können Sie die Spiele auch mit einem Gamepad spielen.

Weiter­füh­rende Hinweise zu den Mobile-Games

Für die Instal­lation ist viel freier Spei­cher erfor­der­lich. So müssen Sie beispiels­weise für den kompletten Down­load des neuesten Teils der Trilogie, GTA: San Andreas, mehr als 9 GB Flash zur Verfü­gung haben. GTA: Vice City bean­sprucht circa vier Giga­byte. Mit etwas über 1,7 GB ist GTA III noch vergleichs­weise klein. Leider fehlt eine deut­sche Sprach­aus­gabe, Sie müssen sich mit engli­scher Sprach­aus­gabe und deut­schen Texten begnügen. Die Spiele sind ziem­lich brutal, weshalb es eine Alters­frei­gabe ab 18 Jahren für Android und ab 17 Jahren für iOS gibt. Übri­gens finden Sie die Down­load-Links auch in der Netflix-App.

