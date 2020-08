Netflix watch free: Serien und Filme kostenlos ohne Account

Netflix hat ein neues Geschäfts­mo­dell für Promo­ti­on­zwecke gestartet – ab sofort lassen sich diverse Serien und Filme des Strea­ming-Anbie­ters kostenlos und ohne einen Account ansehen. Hierfür müssen Sie einfach nur die Kampa­gnen-Webseite auf einem belie­bigen Endgerät öffnen. Das Angebot ist welt­weit gestartet, auch deut­sche Inter­es­senten haben somit Gele­gen­heit, sich völlig ohne Risiko vom Netflix-Sorti­ment zu über­zeugen. Zu Beginn stehen sieben Serien, darunter der Horror-Erfolgshit Stranger Things und drei Filme, etwa der von Kriti­kern und Zuschauern gelobte Thriller Bird Box, zur Auswahl. Diese Inhalte gibt es derzeit bei Netflix umsonst

Netflix

Netflix gibt es zum kleinen Teil nun kostenlos

In letzter Zeit gab es nicht nur posi­tive Nach­richten über Netflix, so droht eine Preis­er­hö­hung, eine popu­läre Serie wurde nach nur zwei Staf­feln einge­stellt und der Gratis-Test­monat wurde gestri­chen. Letzt­ge­nannte Maßnahme ergibt jetzt aller­dings durch den Start eines neuen Dienstes Sinn. Netflix hat einen Bereich mit der Bezeich­nung „watch free“ ins Leben gerufen. Wie der Name bereits vermuten lässt, können Zuschauer dort kostenlos Filme und Serien konsu­mieren. Selbst­re­dend stellt der Strea­ming-Dienst­leister nicht seine komplette Online-Video­thek zur Verfü­gung, aber einige lohnens­werte Inhalte. Hierbei dürften insbe­son­dere die Serien Hoff­nungs­träger auf neue Abon­nenten sein. Von Stranger Things, Elite, Boss Baby, When they see us, Liebe macht blind, Unser Planet und Grace and Frankie wird jeweils nur die erste Folge offe­riert. Möchte man wissen, wie es weiter geht, muss man ein Abon­nent abschließen. An Filmen stehen neben dem Sandra-Bullock-Block­buster Bird Box die Adam-Sandler-Komödie Murder Mystery und das Drama Die zwei Päpste zur Auswahl. Netflix lockt mit Gratis-Streams

Netflix

Content wechsle dich

Netflix weist darauf hin, dass der Inhalt von „watch free“ dyna­misch ist. Die Inhalte können sich also „von Zeit zu Zeit“ ändern. Auf Smart­phones oder Tablets benö­tigen Sie keine App, um das kosten­lose Angebot zu testen. Öffnen Sie einfach einen Webbrowser wie Google Chrome und rufen Sie die Promo­tion-Webseite auf. Nach der Auswahl eines Films oder einer Serie startet ein einge­bet­teter Video­player. Über diesen lassen sich auch die Sprache ändern und Unter­titel akti­vieren.

Aktuell kostet Netflix im Abon­ne­ment monat­lich 7,99 Euro im Basis-Paket, 11,99 Euro im Stan­dard-Paket (Full HD) und 15,99 Euro im Premium-Paket (4K).

