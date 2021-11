Netflix Games: Jetzt auch auf Apple iPhone und iPad

Netflix Games, der Spiele-Service des Strea­ming-Experten, hält jetzt auch auf iOS Einzug. Anwender eines iPhones oder iPads können ab sofort ohne Zusatz­kosten die ersten Titel beziehen. Es handelt sich um die glei­chen Games, die zuvor auch auf Android star­teten. Unter anderem sind zwei Werke aus dem Stranger-Things-Universum darunter. Des Weiteren hat Netflix ein neues Spiel namens „Hextech Mayhem: A League of Legends Story“ vorge­stellt, das in Kürze Bestand­teil der Games-Sektion wird. Alter­nativ lässt sich der Titel auf Switch und PC kosten­pflichtig erstehen.

iOS-User erhalten Zugang zu Netflix Games

Netflix Vor rund einer Woche berich­teten wir, dass neben Serien und Filmen jetzt auch Mobile-Games Bestand­teil von Netflix sind. Zu diesem Zeit­punkt war das Angebot auf die Android-Platt­form limi­tiert, nun wird auch Apples iOS bedacht. Wer ein iPhone oder iPad sein Eigen nennt und Abon­nement bei Netflix ist, darf die Spiele voll­kommen kostenlos nutzen. Bislang gibt es fünf Exem­plare: Stranger Things 3: Das Spiel, Stranger Things: 1984, Shoo­ting Hoops, Card Blast und Wippen. Es handelt sich um kleine Mobile-Games für zwischen­durch.

Bald neues Spiel im Netflix-Port­folio

Unter Android lassen sich die Spiele entweder direkt oder in der Netflix-App starten. Ob die Games auch in der Netflix-App für iOS veran­kert sind, ist uns nicht bekannt. Sie lassen sich im Apple App Store beziehen. Vor dem Herun­ter­laden sollten Sie sich in der Netflix-Anwen­dung einloggen. Wer kein Mitglied beim Strea­ming-Dienst ist, kann die Spiele zwar auch herun­ter­laden, wird dann aber von Werbung und In-App-Käufen behel­ligt.

Mit „Hextech Mayhem: A League of Legends Story“ macht der Anbieter in Kürze das halbe Dutzend Mobile-Games voll. Das Spiel stellt einen Ableger des popu­lären Multi­player-Hits dar. Kämpfen steht beim neuen Titel jedoch nicht im Vorder­grund, sondern die Geschick­lich­keit. Im Rhyth­mus­spiel muss man sich im Takt der Musik durch die Level bewegen. Das Ganze sieht grafisch recht ordent­lich aus. Hextech startet am 16. November für 10 US-Dollar auf PC und Nintendo Switch. Zu einem späteren Zeit­punkt soll das Spiel bei Netflix Games erscheinen. (via TheVerge)

