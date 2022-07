Netflix will Übertragungsrechte für Formel 1

Netflix zeigt Inter­esse an den TV-Über­tra­gungs­rechte für die Formel 1 ab 2024. Der Strea­ming­dienst hat bereits mit Erfolg die Serie "Formula 1: Drive to Survive" gezeigt.

Netflix will die Formel 1 übertragen

Bild: Daimler Netflix zeigt Inter­esse an den Über­tra­gungs­rechten für die Formel 1. Das berichtet das Online­magazin Finanzen.net. Der Strea­ming­dienst kämpft derzeit mit sinkenden Abon­nen­ten­zahlen. Auch für die kommenden Monate wird nicht erwartet, dass dieser Trend sich umkehrt, zumal immer mehr Strea­ming­dienste um die Gunst der Zuschauer buhlen.

Neue, exklu­sive Inhalte wie Sport-Live­über­tra­gungen könnten eine Trend­wende einläuten. Schon im Mai wurden Pläne von Netflix bekannt, neben Video-on-Demand-Ange­boten künftig auch Live-Shows auszu­strahlen. Damals war von Sport­über­tra­gungen noch keine Rede, zumal das Unter­nehmen auch keine passenden Sende­rechte besitzt.

Aller­dings hat Netflix bereits vier Staf­feln der Serie "Formula 1: Drive to Survive" gezeigt, die unter anderem vom ameri­kani­schen Publikum gut ange­nommen wurde. Was liegt also näher, als die Renn­serie auch gleich live zu über­tragen? Mit den Sendungen könnte Netflix Inhalte bieten, mit denen sich für den Strea­ming­dienst neue Ziel­gruppen erschließen lassen.

Formel 1 in Deutsch­land bei Sky und RTL

In Deutsch­land liegen die exklu­siven Über­tra­gungs­rechte für die Formel 1 derzeit beim Pay-TV-Sender Sky. Dieser hat mit Sky Sport F1 einen eigenen Motor­sport­kanal einge­richtet, auf dem nicht nur alle Rennen, sondern auch Trai­ning, Quali­fying, Hinter­grund­berichte etc. gezeigt werden. Vier Rennen pro Saison kann RTL im Rahmen einer Verein­barung mit Sky im Free-TV zeigen.

Sky besitzt auch für das kommende Jahr die Exklu­siv­rechte an den Formel-1-Über­tra­gungen auf dem deut­schen Markt. Für 2024 muss neu verhan­delt werden. Dann könnte beispiels­weise auch Netflix um die Sende­rechte mitbieten. Mit F1 TV bietet die Formel 1 auch einen eigenen Strea­ming­dienst, der in Deutsch­land aufgrund der Rech­tesi­tua­tion derzeit aber nur in redu­zierter Form vermarktet werden kann.

Nach­teil der Formel 1 bei Netflix wäre ein Abwan­dern weiterer Sport­über­tra­gungen vom klas­sischen Fern­sehen ins Strea­ming. Bei Sky, Euro­sport, DAZN und anderen Anbie­tern kam es in der Vergan­gen­heit bei der Internet-Über­tra­gung massen­attrak­tiver Sport­events immer wieder zu tech­nischen Problemen wie Bild- und Ton-Ausset­zern. Solche Probleme treten beim Satel­liten- und Kabel-TV, bei DVB-T2 und IPTV weit seltener auf.

