So wertet Netflix sein Billig-Abo noch in dieser Woche auf

Wer das Stan­dard-Abo mit Werbung bei Netflix gebucht hat, kann in Kürze Down­loads für die Offline-Nutzung durch­führen. Ab Anfang 2024 gibt es einzelne Serien-Episoden werbe­frei.

Netflix verbessert Werbe-Abo

Foto: Netflix Netflix hat eine Zwischen­bilanz zum ersten Geburtstag seines werbe­finan­zierten Abon­nements gezogen und Neue­rungen für seinen güns­tigsten Preis­plan ange­kün­digt. So erklärte der Strea­ming­dienst, welt­weit mitt­ler­weile 15 Millionen Nutzer zu haben, die das Werbe-Abo gebucht haben. Im Laufe der ersten zwölf Monate nach dem Start sei unter anderem die Strea­ming-Qualität von 720p auf 1080p verbes­sert wurden. Darüber hinaus könnten die Kunden jetzt zwei paral­lele Streams nutzen, was zum Start des Ange­bots nicht möglich war.

Ab Ende dieser Woche soll es für Kunden im Stan­dard-Abo mit Werbung außerdem möglich sein, Inhalte für die Offline-Nutzung herun­ter­zuladen. Diese Neue­rung hatte Netflix bereits im Oktober in Aussicht gestellt. Seiner­zeit nannte der Veran­stalter aber noch keinen Zeit­rahmen für die Umset­zung.

Das ändert sich im ersten Quartal 2024

Foto: Netflix Weitere Neue­rungen kündigte Netflix für das erste Quartal 2024 an. Dann sollen Werbe­kunden welt­weit das neue Binge-Ad-Format nutzen können. Dabei wird das Nutzungs­ver­halten der Zuschauer berück­sich­tigt, die von der neuen Werbe­form eben­falls profi­tieren. Serien-Junkies, die drei aufein­ander­fol­gende Episoden einer Serie mit Reklame-Unter­bre­chungen verfolgt haben, bekommen die anschlie­ßende vierte Folge werbe­frei zu sehen.

Bereits jetzt können Kunden neben 15- und 30-sekün­digen Werbe­spots auch 10, 20 und 60 Sekunden lange Rekla­mefilme buchen. Darüber hinaus ist bei Netflix jetzt auch Werbung aus den Rubriken Dating, erwei­terte Finanz­dienst­leis­tungen und Pharma möglich. Dank einer Top 10 der belieb­testen Inhalte sollen Kunden ihre Werbung auch gezielt bei den meist­gese­henen Serien und Filmen auf Netflix buchen können.

Abo-Preis in Deutsch­land (noch) unver­ändert

Nachdem unter anderem in Frank­reich schon vor einigen Tagen höhere Abo-Preise in Kraft getreten sind, bleiben die Kondi­tionen für zahlende Kunden hier­zulande derzeit noch unver­ändert. Das Stan­dard-Abo mit Werbung kostet demnach 4,99 Euro pro Monat, das regu­läre Stan­dard-Abo schlägt mit einem Monats­preis von 12,99 Euro zu Buche und für den Premium-Preis­plan werden jeden Monat 17,99 Euro fällig. Wie berichtet hat Netflix vor wenigen Tagen sein güns­tigstes werbe­freies Abo in Deutsch­land einge­stellt.