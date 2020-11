Netflix testet linearen Fernseh-Kanal

Die Entschei­dung für einen Film oder eine Serie bei Netflix fällt schwer? Wer sich nur berie­seln lassen will, für den testet Netflix in Frank­reich nun einen linearen TV-Kanal mit Programm.

Netflix Direct in Frankreich

Nicht mehr selbst entscheiden müssen, was läuft: Der Strea­ming-Dienst Netflix testet in Frank­reich einen linearen Kanal.

Das neue TV-ähnliche Angebot sei in der vergan­genen Woche für einige Kundinnen und Kunden und gestartet und solle bis Anfang Dezember für alle Nutzer in Frank­reich verfügbar sein, teilte das US-Unter­nehmen mit. "In Frank­reich ist das tradi­tio­nelle Fern­sehen nach wie vor sehr beliebt bei Menschen, die sich einfach nur 'zurück­lehnen' wollen, ohne sich für eine bestimmte Sendung entscheiden zu müssen."

Lineares Fern­sehen nach Programm

Das neue Feature heiße "Direct". Es handle sich um einen Echt­zeit­dienst, in dem vorab fest­gelegte Inhalte gezeigt werden. Anstatt sich also für einen Film oder eine Serie entscheiden zu müssen, können Nutze­rinnen und Nutzer einfach wie beim Fern­seh­gucken drauf los schauen. Das Unter­nehmen bestä­tigte auf Nach­frage, dass Frank­reich derzeit das einzige Land sei, in dem diese Funk­tion getestet werde. Zunächst hatte "Heise online" über den Test berichtet.

Netflix hatte zuletzt Berichten zufolge auch eine Art Zufalls­wie­der­gabe getestet, die sich an den Vorlieben der Nutzer orien­tiert. Einer Studie aus dem Oktober zufolge ist das Fern­seh­gerät in deut­schen Haus­halten in Corona-Zeiten wieder etwas wich­tiger geworden. Im Zusam­men­hang damit hatte auch die tägliche Nutzung von klas­sischem TV-Programm - damit ist das fort­lau­fende Programm der Sender gemeint - nach Jahren wieder zuge­nommen.