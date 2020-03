Streaming: Netflix drosselt Übertragungsrate für 30 Tage

Strea­ming-Dienste wie Netflix könnten im Notfall gedros­selt und sogar abge­schaltet werden, wenn die Internet-Infra­struktur aufgrund des stei­genden Bedarfs an Versor­gung an ihre Grenzen stößt. Heute berich­teten wir, dass sich die EU-Kommis­sion an Netflix wegen der Sorgen, die verstärkte Nutzung von Video-Strea­ming­diensten könnten in der Krise das Internet ausbremsen, gewandt habe.

Jetzt steht es fest: Netflix wird die Über­tragungs­rate in Europa für die nächsten 30 Tage dros­seln. Das berichtet BILD-Online mit einem Hinweis auf einen Tweet von Henning Dorste­witz, "Director Commu­nica­tions DACH & CEE @Netflix".

Netflix dros­selt Über­tragungs­rate

Streaming-Marktführer Netflix drosselt die Übertragungsrate für Nutzer in Europa In dem Tweet heißt es ausdrück­lich, dass Netflix die Über­tragungs­rate für Nutzer in ganz Europa für einen Zeit­raum von 30 Tagen dros­seln wird. Damit soll sich der Daten­strom um 25 Prozent redu­zieren. Ausfallen soll der Dienst also nicht. Es wird nicht explizit ausge­spro­chen, welche Strea­ming­qualität nun geblockt wird. Unaus­weich­lich ist das Dros­seln der Über­tragungs­rate in UHD. Ob das Streamen von Inhalten in HD auch betroffen sein wird, ist nicht klar, würde im Zuge der Maßnahme aber sinn­voll sein. Die unterste Quali­täts­stufe bezeichnet das Netflix Basis-Abo, mit dem Streamen in SD-Qualität möglich ist.

Für einen Aufschrei wird das sicher bei Premium-Abon­nenten sorgen, zumal sie schließ­lich für eine höhere Über­tragungs­rate auch einen höheren Preis zahlen. Der Film- und Seri­enge­nuss wird aber weiterhin möglich sein. Wir können aus eigener Erfah­rung in der Redak­tion guten Gewis­sens behaupten, dass auch das Streamen in SD auf einem ausrei­chenden Niveau ist.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (34)