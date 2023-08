Smart-TV, Windows & Mac: Netflix startet Cloud-Gaming

Netflix erwei­tert sein Angebot und startet einen Cloud-Gaming-Test für ausge­wählte Nutzer in UK und Kanada.

Der Video­strea­ming-Dienst Netflix macht den nächsten Schritt ins Spiele-Geschäft. In Groß­bri­tan­nien und Kanada wird nun ein Cloud-Angebot getestet, bei dem Games über das Netz gespielt werden können. Ziel sei es, die Tech­nologie zum Spie­lestrea­ming und den Controller auf den Prüf­stand zu stellen, gab Netflix in einem Blog­ein­trag am Montag bekannt. Der Test laufe zunächst "mit einer kleinen Anzahl" Nutzer.

Diese Geräte werden unter­stützt

Netflix testet Cloud-Gaming

Bild: Netflix In dem Cloud-Test sind zunächst nur zwei Spiele verfügbar. Sie können unter anderem auf TV-Geräten von Samsung und LG sowie Strea­ming-Boxen unter anderem von Amazon genutzt werden. Auch Windows-PCs und Apples Mac-Computer werden unter­stützt. Beim Cloud-Gaming laufen die Spiele nicht auf den Geräten der Nutzer, sondern auf Servern im Netz - und die Daten werden über das Internet über­tragen. Das Prinzip setzt eine schnelle Online-Verbin­dung mit hoher Geschwin­dig­keit und schnellen Reak­tions­zeiten voraus. Netflix dürfte zugleich die lang­jäh­rige Video­strea­ming-Erfah­rung helfen.

Netflix hatte schon vor einigen Jahren den Einstieg ins Geschäft mit Video­spielen gestartet, lässt sich aber Zeit. Bereits Ende 2021 hatte der Dienst erste Spiele auf Smart­phones für Abon­nenten verfügbar gemacht.

