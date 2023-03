Netflix: Werbe-Abo bei Neukunden unbeliebt

Netflix mit Werbung erfreut sich noch nicht allzu großer Beliebt­heit. Ein US-ameri­kani­sches Nach­rich­ten­magazin gibt aktu­elle Zahlen zu diesem Abon­nement­modell bekannt. Von 74 Millionen Abon­nenten in Nord­ame­rika haben eine Million die mit Reklame verse­hene Fassung gebucht.

Fairer­weise sei erwähnt, dass das werbe­basierte Angebot erst seit wenigen Monaten verfügbar ist. Dennoch ließ das Inter­esse an dem Produkt merk­lich nach. Die Wachs­tums­rate ist stark gesunken und aktuell sollen sich nur 20 Prozent der Neukunden für die güns­tigste Netflix-Mitglied­schaft mit Anzeigen entscheiden.

Geringes Inter­esse an werbe­basiertem Netflix

Netflix mit Werbung ist bislang kein Hit

Netflix Preis­erhö­hungen gibt es insbe­son­dere in Zeiten der Infla­tion viele, bei Netflix müssen Sie inzwi­schen bis zu 17,99 Euro monat­lich für ein Abon­nement bezahlen. Wer möglichst günstig davon­kommen möchte, greift zum Basis-Abo mit Werbung. Dieses schlägt mit 4,99 Euro zu Buche. Wie beliebt das noch recht junge Produkt hier­zulande ist, ist uns zwar nicht bekannt, dank Bloom­berg wissen wir aber, wie es um die Popu­larität in den USA steht. Konnte man zunächst noch ein beacht­liches Wachstum um 500 Prozent verzeichnen, waren es im zweiten Monat nur noch 50 Prozent.

Inner­halb der ersten beiden Monaten gewann das Basis-Abo mit Werbung eine Million Mitglieder. Ein über­schau­barer Wert. Aktuell besitzen 74 Millionen Personen in Nord­ame­rika ein Netflix-Abon­nement. Immerhin konnte man dennoch die den Werbe­trei­benden verspro­chenen Auslie­ferungen erfüllen. Dies­bezüg­lich sah es zunächst schlecht aus. Lang­fristig sehen Analysten aber eine große Stei­gerung der Mitglieder des Reklame-Netflix. Es werden allein in den USA zwischen 15 und 30 Millionen Abon­nenten erwartet. Momenten greifen noch 80 Prozent der Neukunden in Nord­ame­rika zu Netflix Basis, Stan­dard oder Premium.

Netflix favo­risiert das Werbe-Abo

Inter­essenten, welche die Netflix-Webseite aufrufen, werden direkt mit einem Banner auf die güns­tigste Ausfüh­rung mit Anzeigen aufmerksam gemacht. Über­dies behilft sich der Strea­ming-Dienst­leister eines unse­riösen Tricks, um dieses Abon­nement attrak­tiver wirken zu lassen. In der Abo-Über­sicht werden nämlich zunächst nur die Produkte Basis mit Werbung, Stan­dard und Premium ange­zeigt. Erst mit einem Klick auf den kleinen Button "Alle Abos anzeigen" erscheint das 7,99 Euro kostende Stan­dard-Paket. Wer die Schalt­fläche über­sieht könnte also meinen, das nächst güns­tigste Modell sei die 12,99 Euro kostende Stan­dard-Vari­ante.

Erfahren Sie mehr über die Einschrän­kungen des Werbe-Netflix.