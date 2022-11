Netflix: Ab heute für 5 Euro im Monat - mit Werbung

Ab sofort ist das Netflix-Basis-Abon­nement mit Werbung in Deutsch­land verfügbar. Doch neben der Werbung gibt es noch weitere Einschrän­kungen gegen­über den anderen Netflix-Tarifen.

Egal ob Strom, Benzin, Lebens­mittel oder Strea­ming-Dienste: In den vergan­genen Monaten gingen die Preise für Verbrau­cher nur in eine Rich­tung - nämlich nach oben. Netflix hingegen ist in Deutsch­land ab sofort güns­tiger als bisher zu bekommen. Mitte Oktober hatte der Strea­ming-Dienst das "Basis-Abon­nement mit Werbung" ange­kün­digt. Ab sofort ist das Angebot für 4,99 Euro pro Monat erhält­lich.

Wer Netflix zu diesem Preis nutzen möchte, muss einige Beson­der­heiten gegen­über den anderen Tarifen des Dienst­leis­ters berück­sich­tigen. Wich­tigster Unter­schied ist die Werbe­finan­zie­rung, die die vergleichs­weise güns­tige Preis­gestal­tung ermög­licht. Vier bis fünf Minuten Reklame pro Stunde will Netflix den Kunden zeigen, die sich für das Basis-Abon­nement mit Werbung entscheiden. Die höher­wer­tigen Tarife bleiben werbe­frei.

Das werbe­gestützte Preis­modell bietet darüber hinaus keine Down­load-Funk­tion. Es ist also nicht möglich, Inhalte auf ein Smart­phone oder Tablet herun­ter­zuladen, um diese unter­wegs zu nutzen. Das Down­load-Feature dürfte für Anwender unin­ter­essant sein, die Netflix nur auf dem heimi­schen Smart-TV nutzen. Wer den Strea­ming-Dienst auch unter­wegs verwendet, kann über vorhe­rige Down­loads das Daten­volumen am Smart­phone oder Tablet sparen bzw. Netflix auch dort schauen, wo keine oder nur eine schlechte Internet-Anbin­dung verfügbar ist.

Einschrän­kungen auch bei Inhalten

Neue Netflix-Option

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Netflix räumte außerdem ein, dass "eine begrenzte Anzahl von Filmen und Serien" aus Lizenz­gründen nicht verfügbar ist. Das Unter­nehmen will nach eigenen Angaben aber daran arbeiten, Kunden auch im Basis-Abon­nement mit Werbung möglichst das komplette Programm-Port­folio anbieten zu können. Wie groß die "begrenzte Anzahl" an zunächst nicht verfüg­baren Inhalten tatsäch­lich ist, teilte Netflix nicht mit.

Wie im werbe­freien Basis-Abo, das für 7,99 Euro im Monat weiterhin erhält­lich ist, erfolgt die Wieder­gabe in HD-Qualität (720p). Beide Preis­pläne haben zudem die Einschrän­kung, dass keine paral­lele Nutzung auf mehreren Geräten möglich ist. Im Stan­dard-Abo für 12,99 Euro im Monat sind zwei gleich­zei­tige Streams möglich. Wer das Premium-Abon­nement zum Monats­preis von 17,99 Euro bucht, kann sogar auf vier Geräten glech­zeitig streamen.

Netflix erklärte weiter, für bereits laufende Abon­nements würden sich mit der Einfüh­rung der neuen 4,99-Euro-Option keine Ände­rungen ergeben. Abzu­warten bleibt, ob und wann die in anderen Ländern längst einge­führten Preis­erhö­hungen auch deut­sche Kunden betreffen.