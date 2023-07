Netflix ohne Werbung: Preiserhöhung in weiteren Ländern

Netflix streicht Basis-Abo auch in Europa

Bild: dpa Wer Netflix werbe­frei nutzen möchte, hatte bislang die Auswahl aus drei Tarifen. Die güns­tigste Option kostet monat­lich 7,99 Euro. Mit dem Basis-Preis­plan verzichten Kunden auf Strea­ming in Full-HD-Qualität und die Möglich­keit, den Dienst auf mehreren Geräten gleich­zeitig zu nutzen. Darüber hinaus kann nur ein einziges Gerät - beispiels­weise ein Tablet - für Down­loads genutzt werden, um Netflix-Inhalte offline anzu­sehen.

Nun steht das Basis-Abon­nement vor dem Aus. Schon Ende vergan­genen Jahres hatte Netflix den Preis­plan ausge­blendet, sodass es beim Neuab­schluss oder bei der Reak­tivie­rung eines Abon­nements zunächst nicht aufge­taucht war. Im "Klein­gedruckten" gibt es seitdem die Option "alle Abos anzeigen". Wer diese anklickt, kann das Basis-Abon­nement buchen - noch, denn die Tage dieses Tarifs sind wohl gezählt.

In Kanada wird das Basis-Abon­nement von Netflix schon seit einigen Wochen für Neukunden nicht mehr ange­boten. Wie das Online­magazin Cord­bus­ters berichtet, ist das ab sofort auch in den USA und im Verei­nigten König­reich der Fall. Für den kana­dischen Markt hatte Netflix bereits ange­kün­digt, den güns­tigen Tarif perspek­tivisch auch für Bestands­kunden einzu­stellen. Der gleiche Schritt droht auch in den weiteren Ländern, in denen dieses Abo-Modell einge­stellt wird.

Netflix werbe­frei bald monat­lich 5 Euro teurer?

Bild: dpa Ob und wann auch in Deutsch­land das Basis-Abon­nement von Netflix einge­stellt wird, ist noch unklar. Wenn der Strea­ming­dienst den Tarif auch hier­zulande einstellt, würden Inter­essenten für den werbe­freien Zugang zu Netflix künftig mindes­tens 5 Euro monat­lich mehr als bisher bezahlen. Für 12,99 Euro pro Monat ist das Stan­dard-Abo verfügbar, das zwei paral­lele Streams und Strea­ming in 1080p vorsieht. Zum Monats­preis von 17,99 Euro bietet Netflix das Premium-Abo an. Hier sind vier paral­lele Streams möglich. Zudem kann in 4K und HDR gestreamt werden.

Eine preis­werte Alter­native ist das Stan­dard-Abo mit Werbung für 4,99 Euro im Monat. Hier verzichten die Kunden aber nicht nur auf Down­loads für die Offline-Nutzung. Es fehlt auch eine Reihe von Inhalten, die Netflix aus lizenz­recht­lichen Gründen im werbe­gestützten Preis­plan nicht zeigen darf. Nicht zuletzt ist das 4,99-Euro-Abo nicht auf allen Geräten verfügbar. In einem weiteren Beitrag haben wir darge­legt, warum Netflix am Basis-Abon­nement fest­halten sollte.