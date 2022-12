Hat Netflix heimlich das werbefreie Basis-Abo entfernt?

Norma­ler­weise bietet Netflix vier Abo-Modelle. Wer sich über die Webseite neu regis­trieren will, findet derzeit aber nur drei zur Auswahl. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Basis-Abo weiterhin buchen können.

Wer ein Abo des Strea­ming-Dienstes Netflix buchen möchte, hat vier Modelle zu verschie­denen Preisen mit vari­ierenden Leis­tungen zur Auswahl. Derzeit sind auf der Webseite des Anbie­ters aber nur das "Basis-Abo mit Werbung", "Stan­dard" und "Premium" sichtbar. Wo ist das Basis-Abo ohne Werbung zum monat­lichen Preis von 7,99 Euro hin verschwunden?

Keine Sorge, wollen Sie Neukunde werden und inter­essieren sich für das güns­tigste Abo ohne Werbe­ein­blen­dungen, lesen Sie nach­fol­gend, wie Sie es weiterhin buchen können. Netflix hat dieses Modell nicht elimi­niert, sondern nur etwas versteckt.

Basis-Abo ohne Werbung - so buchen Sie es

Netflix-Abo-Modelle: Das Basis-Abo ohne Werbung fehlt

Screenshot: teltarif.de Auf den ersten Klick scheint es so, als können Neukunden das Basis-Abo ohne Werbung nicht mehr buchen. Zur Auswahl stehen zunächst nur die drei genannten Vari­anten, allen voran das Basis-Abo ohne Werbung zum Preis von 4,99 Euro. Es scheint, als wolle Netflix dieses Modell verstärkt bewerben. Einem Bericht zufolge soll der werbe­finan­zierte Zugang aller­dings nicht den gewünschten Anklang finden.

Wer keine Werbung während des Strea­mings sehen will, muss ein höher­prei­siges Modell wählen. Zur Wahl stehen dem einge­bun­denen Bild­schirm­foto von der Webseite zufolge noch die beiden Modelle mit jeweils höherer Auflö­sung und der Möglich­keit, Filme und Serien auf genutzte Geräte wie Smart­phones und Tablets down­loaden zu können.

Basis-Abo ohne Werbung versteckt sich

Das Basis-Abo ohne Werbung, das eben­falls Down­loads ermög­licht und die gleiche Auflö­sung wie beim werbe­finan­zierten Modell gewährt, ist jedoch nicht verschwunden, sondern nur etwas versteckt.

Scrollen Sie runter, bis Sie zum Text unter­halb der Abo-Über­sicht ange­kommen sind. Dort finden Sie "Sie wollen mehr Optionen? Alle Abos anzeigen." Nachdem Sie dort drauf­geklickt haben, wird ein weiteres Abo-Modell ange­zeigt, bei dem es sich um das besagte Basis-Abo ohne Werbung zum Preis von 7,99 Euro pro Monat handelt.

Das Premium-Abo ermög­licht das gleich­zei­tige Strea­ming von Netflix-Inhalten auf vier verschie­denen Geräten, das Stan­dard-Abo beschränkt die gleich­zei­tige Nutzung auf zwei Geräte. Das gilt aber nur für Personen, die im glei­chen Haus­halt leben. Netflix will neue Maßnahmen gegen das Teilen von Accounts mit Personen ergreifen, die nicht im glei­chen Haus­halt leben. Was der Strea­ming-Dienst genau vorhat, lesen Sie in einer weiteren News.