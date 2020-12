Datenvolumen sparen: Netflix plant Audio-only-Modus

Bald auf Wunsch schwarzer Bildschirm?

Netflix arbeitet an einem Modus, in dem sich Serien und Filme nur mit Ton abspielen lassen. Hinweise zu dieser Audio-only-Option finden sich in der Android-Fassung 7.79.1. Im Quell­code der APK-Datei bewirbt der Strea­ming-Anbieter das neue Feature. Außerdem erklärt das Entwick­ler­studio die Vorteile. So sollen Anwender Daten­volumen sparen und während anderen Akti­vitäten den Dialogen folgen können. Somit bekämen User Zugriff auf die Inhalte von Netflix als eine Art Podcast. Bislang äußerte sich das Unter­nehmen noch nicht zum Audio-only-Modus. Bald auf Wunsch schwarzer Bildschirm?

Netflix wohl bald mit Video-Strea­ming ohne Bild

Der Druck von Wett­bewer­bern wie Amazon Prime Video, Disney+ und Apple TV+ ist groß, weshalb Netflix sein Angebot attrak­tiver und flexi­bler gestalten möchte. So bietet der Dienst­leister etwa seit August diverse Inhalte gratis an, um poten­ziellen Kunden ein Abon­nement schmack­haft zu machen. An Komfort­fea­tures der Android-App kamen in der jüngsten Vergan­gen­heit ein Sperr­bild­schirm, eine einstell­bare Wieder­gabe­geschwin­dig­keit und die Möglich­keit, teil­weise herun­ter­gela­dene Filme und Serien wieder­zugeben, dazu. Jetzt bahnt sich eine weitere Neue­rung an.

Die xda-deve­lopers nahmen die APK-Datei mit der Versi­ons­nummer 7.79.1 unter die Lupe. In dieser Datei wurden Beschrei­bungen zu einem „Audio Mode“ genannten Feature entdeckt. So heißt es etwa „Sparen Sie Ihr Daten­volumen, indem sie das Video abschalten und Ihren Lieb­lings­shows zuhören“ in der Komman­dozeile des Begrü­ßungs­textes. Neben dem Kontin­gent für das mobile Internet schont der Modus auch den Akku. Sobald die Funk­tion akti­viert wurde, erscheint folgender Hinweis: „Das Video ist aus, aber Sie können Ihren Shows weiterhin zuhören, während Sie mit anderen Dingen beschäf­tigt sind“.

Alltags­nutzen dürfte je nach Inhalt und Nutzer vari­ieren

Während Hörbü­cher, Hörspiele und Podcasts explizit für die rein akus­tische Erfah­rung kreiert werden, gibt es bei regu­lären Serien und Filmen bekann­ter­maßen eine zweite wich­tige Ebene. Bei eher dialog­las­tigen Produk­tionen dürfte man dem Geschehen auch ohne Bild noch folgen können, visu­elle Schwer­gewichte könnten es dem „Audio Mode“ hingegen schwer machen. Sehbe­ein­träch­tigte Menschen würden von einer längeren Akku­lauf­zeit und gerin­gerem Daten­ver­brauch der App profi­tieren.

Wann das Feature kommt, ist unbe­kannt. Wir haben auf unserem Mobil­gerät die Netflix-Version 7.84.1 instal­liert, aber auch dort fehlt jede Spur der Audio-only-Option.