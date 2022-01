Trotz "Squid Game" & Co.: Netflix enttäuscht Anleger

In der Corona-Pandemie gehörte Netflix bislang zu den Krisen­gewin­nern. Der Zulauf war so groß, dass der Strea­ming-Markt­führer in den USA und Kanada seit dem Ausbruch der Pandemie gleich zweimal die Preise erhöhen und trotzdem die Nutzer­zahlen signi­fikant erhöhen konnte.

Doch nun zeichnet sich ab, dass sich Netflix von seinen para­die­sischen Zuwachs­raten aus den Lock­down-Zeiten verab­schieden muss. Gestern nach US-Börsen­schluss erschreckte der Unter­hal­tungs­kon­zern seine Inves­toren mit einem düsteren Ausblick.

Netflix bleibt unter Prognosen der Analysten

Netflix hat sein Wachstumsziel zum Jahresende verfehlt. Die Prognose für das laufende Quartal fällt noch niedriger au

Bild: picture alliance / dpa | Britta Pedersen Für das laufende Quartal erwartet Netflix ledig­lich 2,5 Millionen neue Kunden. Damit blieb das Unter­nehmen deut­lich unter den Prognosen der Analysten. Auch andere Zahlen bereiten den Inves­toren Kopf­schmerzen. Der starke US-Dollar drückt die Einnahmen aus dem Rest der Welt. Betriebs- und Rein­gewinn werden laut der Prognose des Manage­ments zurück­gehen. Die Aktie stürzte nach­börs­lich zeit­weise um rund 20 Prozent ab.

Im letzten Quartal 2021 legte die welt­weite Anzahl der Abon­nenten dank Strea­ming-Hits wie "Squid Game" noch um 8,3 Millionen auf insge­samt knapp 222 Millionen zu. Das eigene Ziel von 8,5 Millionen Neukunden wurde damit aber knapp verfehlt. Finan­ziell lief es zuletzt rund: Im Schluss­quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjah­res­wert um 16 Prozent auf 7,7 Milli­arden Dollar. Der Gewinn wuchs um rund 12 Prozent auf 607 Millionen Dollar (537 Mio Euro).

Wachstum flaut ab - starke Konkur­renz

Netflix hatte vor allem zu Beginn der Pandemie einen regel­rechten Kunden­ansturm erlebt, doch das Wachstum flaut schon länger ab. Der Strea­ming-Riese kämpft mit starker Konkur­renz - Rivalen wie Disney+, Hulu und HBO Max rüsten auf, zudem sind neue Anbieter wie Peacock und Para­mount+ hinzu­gekommen. Im Quar­tals­bericht räumte Netflix ein, dass sich der Wett­bewerb inten­siviert habe, da Enter­tain­ment-Konzerne welt­weit ihre eigenen Strea­ming-Services entwi­ckelten.

Die stär­kere Konkur­renz sorgt zum einen dafür, dass das eigene Kunden­wachstum Grenzen bekommt. Viele Fami­lien können sich nicht mehrere Strea­ming­dienste parallel leisten, sondern müssen sich beispiels­weise zwischen Disney+ und Netflix entscheiden. In manchen Regionen wie Latein­ame­rika ist die allge­meine Wirt­schafts­lage so ange­spannt, dass sich viele Verbrau­cher dort gar keine Strea­ming-Abos mehr leisten können.

Schlecht entwi­ckeln sich auch die Kosten. Die Netflix-Wett­bewerber buhlen mit dem Markt­führer auch um frische Inhalte, was die Preise für Dreh­bücher und Produk­tionen in die Höhe treibt. Netflix fällt es zuneh­mend schwerer, das hohe Tempo bei der Vorstel­lung neuer Serien und Spiel­filme aufrecht zu erhalten.

Steuert Strea­ming-Geschäft auf Über­sät­tigung zu?

Die maue Prognose für das laufende Quartal begrün­dete Netflix deshalb auch mit wenigen geplanten Strea­ming-Premieren. So starten etwa die neue Staffel der Hit-Serie "Bridgerton" und der mit Span­nung erwar­tete Science-Fiction-Block­buster "The Adam Project" erst im März. Im Schluss­quartal 2021 hatte Netflix mit vielen neuen Serien und Filmen sein bislang stärkstes Angebot verspro­chen - und das Neukunden-Ziel trotzdem verfehlt.

Experten werfen schon länger die Frage auf, ob das Strea­ming-Geschäft auf eine Über­sät­tigung zusteuert. Netflix setzt wegen der verhal­tenen Wachs­tums­aus­sichten in etablierten Märkten wie Nord­ame­rika stark auf seine inter­natio­nale Expan­sion.

Erfolgs­serie "Squid Game" bekommt zweite Staffel

Beson­deren Erfolg hatten zuletzt etwa Produk­tionen aus Südkorea wie "Squid Game". Am Freitag wurde bekannt, dass der Serien-Hit eine zweite Staffel bekommen wird. "Das Universum von "Squid Game" hat gerade erst begonnen", wurde Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix, vom Magazin "Dead­line" zitiert. Die umstrit­tene Thril­ler­serie wurde in den ersten vier Wochen nach dem Start im vergan­genen Herbst in 142 Millionen Haus­halten ange­sehen.

Asien und Europa waren 2021 mit je über sieben Millionen neuen Nutzern die wich­tigsten Märkte für Netflix. In den USA und Kanada kam nur gut eine Million an neuen Kunden hinzu.

Der trübe Geschäfts­aus­blick von Netflix brachte nach­börs­lich auch die Aktien anderer Strea­ming-Anbieter kräftig unter Druck. Für den Unter­hal­tungs­giganten Walt Disney ging es zeit­weise um rund fünf Prozent nach unten, für Roku - den führenden US-Hersteller von Strea­ming­geräten - sogar um über sechs Prozent. Auch der Mutter­kon­zern des Netflix-Konkur­renten Para­mount+, ViacomCBS, und der Live-Sport-Strea­ming-Dienst FuboTV erlitten deut­liche Kurs­ver­luste.

