Netflix greift durch: So viel kostet das Account-Sharing

Netflix greift durch und verschickt E-Mails an Nutzer in Deutsch­land, die den Zugang zum Strea­ming-Dienst mit Personen außer­halb des Haus­halts teilen.

Es ist nun hinrei­chend bekannt, dass Netflix gegen Account-Sharing vorgehen will. Dabei geht es um das Teilen der Zugangs­daten mit anderen Personen, die nicht im glei­chen Haus­halt wohnen. Netflix teilt jetzt mit, dass ab sofort E-Mails an Abon­nenten des Strea­ming-Dienstes in Deutsch­land und Öster­reich verschickt werden, die die Zugangs­daten mit anderen Personen teilen, die nicht mit dem Haupt­nutzer unter einem Dach wohnen.

So sieht die gesen­dete Nach­richt aus und das bietet Netflix den Nutzern an.

E-Mail von Netflix: Das kostet ein "Zusatz­mit­glied"

Netflix bietet nun auch in Deutschland die Option, ein Zusatzmitglied kostenpflichtig hinzufügen zu können

Bild: Netflix Netflix zeigt in der Ankün­digung den Inhalt der Mail und gibt noch­mals unmiss­ver­ständ­lich zu verstehen: "Ihr Netflix-Konto ist für Sie und die Personen, mit denen Sie zusam­men­wohnen - Ihrem Haus­halt."

Nun haben Sie die Möglich­keit, das Pass­wort auch mit Personen zu teilen, die eben nicht in Ihrem Haus­halt wohnen. Netflix nennt das dafür nötige Proze­dere "Zusatz­mit­glied hinzu­fügen". Und dafür fallen Kosten an. Wenn Sie den Account also mit einer weiteren Person teilen wollen, fällt dafür ein Aufpreis von 4,99 Euro pro Monat an. Diese Option ist aber nicht für Mitglieder verfügbar, deren Netflix-Konto über Part­ner­unter­nehmen abge­rechnet wird. Das dürfte beispiels­weise Dienste wie MagentaTV oder Sky umfassen, über die Netflix auch gebucht werden kann.

Über die Funk­tion "Über­prüfen, wer Ihr Netflix-Konto nutzt" haben Sie die Möglich­keit zu sehen, welche Geräte über Ihr Netflix-Konto einge­loggt sind. Wenn eines der Geräte keinen Zugriff auf Ihr Konto haben soll, dann können Sie dies entfernen. Notfalls ist es auch sinn­voll, das Pass­wort zu Ihrem Netflix-Konto zu ändern.

Im vergan­genen Monat berich­teten wir über eine in Spanien durch­geführte Umfrage, der zufolge viele Nutzer nach der Einfüh­rung der Account-Sharing-Funk­tion auf Netflix verzichten, statt für die Nutzung des Strea­ming-Dienstes mehr zu zahlen. Mehr dazu lesen Sie in der News: Netflix: Offi­zielles Account-Sharing sorgt für Nutzer­schwund.

Schon gewusst? Spiele im Netflix-Abo

Über den Strea­ming-Dienst Netflix können Sie nicht nur Filme und Serien schauen, sondern auch mobile Games über Platt­formen wie Android und iOS spielen. In einem Kurz­rat­geber erklären wir Ihnen, wie Sie Spiele auf Ihrem Smart­phone zocken können und welche Voraus­set­zungen dafür erfüllt sein müssen.