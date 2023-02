Auch in Europa: Netflix senkt die Abo-Preise

Netflix senkt seine Abon­nement-Preise in rund 100 Ländern. Auch Kunden in Europa profi­tieren - in Deutsch­land aber nicht, oder etwa doch?

Während die Preise für Strea­ming-Abon­nements bei vielen Anbie­tern in den vergan­genen Jahren deut­lich gestiegen sind, geht Netflix nun den umge­kehrten Weg. Einem Bericht von Digital TV Europe zufolge hat der Strea­ming­dienst in dieser Woche seine Abo-Preise in rund 100 Ländern gesenkt. Davon profi­tieren den Angaben zufolge rund zehn Millionen Kunden.

Wie es weiter heißt, werden die Abon­nements nicht in großen Märkten wie den USA güns­tiger, sondern eher in Ländern, in denen das Einkom­mens­niveau der Bevöl­kerung beson­ders niedrig ist. Unter diesen Umständen hat es ein kosten­pflich­tiger Strea­ming­dienst beson­ders schwer, Kunden zu gewinnen.

Als Beispiele werden Mittel- und Südame­rika, Afrika südlich der Sahara oder auch Osteu­ropa und der asia­tisch-pazi­fische Raum genannt. In diesen Regionen hat Netflix die Abo-Preise um bis zu 60 Prozent redu­ziert. Die Neue­rungen seien für Neu- und Bestands­kunden mit sofor­tiger Wirkung in Kraft getreten.

Auch mobile Abos güns­tiger

In Ländern mit geringer Verbrei­tung von Fest­netz-Inter­net­zugängen bietet Netflix auch Abon­nements speziell für die Nutzung auf mobilen Geräten wie Smart­phones an. Auch diese Preis­pläne seien - je nach Region - um 25 bis 33 Prozent güns­tiger geworden. In bevöl­kerungs­rei­cheren Märkten wie Indien, Indo­nesien, Thai­land, Malaysia, den Phil­ippinen, Vietnam, Paki­stan und Nigeria habe Netflix hingegen auf Preis­sen­kungen verzichtet.

Mit güns­tigeren Abon­nements könnte Netflix versu­chen, Bestands­kunden zu halten und trotz immer größerer Konkur­renz neue Inter­essenten zu gewinnen. Zwar sinke der Umsatz pro Kunde. Dafür rechne der Strea­ming­dienst mit neuen Abon­nenten. Auch die Maßnahmen gegen Account-Sharing in verschie­denen Märkten dürften zu stei­genden Einnahmen führen.

Bericht: Netflix-Preis­sen­kung in Deutsch­land

Das Magazin iFun berichtet, dass Netflix auch den Abo-Preis für einen Kunden in Deutsch­land gesenkt hat. Anstelle der norma­ler­weise übli­chen 17,99 Euro soll der Kunde das Premium-Abon­nement nun für 9,99 Euro pro Monat bekommen. Die Infor­mation wird mit Screen­shots unter­mauert. Dabei dürfte es sich aller­dings um ein Versehen oder um einen Einzel­fall halten.

Eine allge­meine Preis­sen­kung von Netflix in Deutsch­land ist bislang nicht in Sicht. Im Gegen­teil: In anderen west­euro­päi­schen Ländern sind die Abon­nement-Gebühren bereits 2022 erhöht worden.