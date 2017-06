NetCologne: Neue Tarif-Aktion bei Doppel- & Internet-Flats

NetCologne startet am 26. Juni mit einer Neukunden-Aktionen für alle Doppel-Flat-Tarife und Internet-Flats. So kosten alle Tarifen - unabhängig von ihrer Bandbreite per VDSL- oder Glasfaser­anschluss - in den ersten sechs Monaten der zweijährigen Vertragslaufzeit monatlich 17,90 Euro. Zudem haben Neukunden die Möglichkeit, im Rahmen einer weiteren Aktion NetTV für sechs Monate lang ohne Aufpreis auszu­probieren.

Der Provider hat Tarife mit einer Bandbreite von bis zu 25, 50, 100, 200 und 400 MBit/s im Downstream im Sortiment. Regulär fällt für die Doppel-Flat mit 25 MBit/s eine Grundgebühr von 29,90 Euro an. Für das 50-MBit/s-Angebot sind es monatlich 34,90 Euro; das 100-MBit/s-Angebot schlägt sonst mit 39,90 Euro zu Buche und die Doppel-Flat mit bis zu 200 MBit/s im Downstream kostet 44,90 Euro pro Monat. Im Tarif mit der höchsten Bandbreite von bis zu 400 MBit/s im Downstream beträgt die monatliche Grundgebühr regulär 69,90 Euro. In den Doppel-Flats ist jeweils einen Sprach-Flatrate für Gespräche ins deutsche Festnetz sowie eine Internet-Flat inbegriffen. Die einmalige Anschlussgebühr für NetTV beträgt 19,99 Euro, für die Doppel- und Internet-Flats fallen 49,90 Euro an.

Ersparnis über 24 Monate und bei Online-Anschluss

Neue Tarif-Aktion bei NetCologne Wir haben für Sie kurz die Ergebnisse für die Ersparnis über eine Laufzeit von 24 Monaten zusammen­gestellt. Zudem erfahren Sie, wie viel Geld der Neukunde sparen kann, wenn er Online den Vertrag bei NetCologne abschließt (ebenfalls über 24 Monate gesehen): Denn hier spendiert der Provider den Kunden - je nach Bandbreite in der Doppel-Flatrate - einen unter­schiedlichen Bonus von einmalig bis zu 100 Euro:

25 MBit/s: Ersparnis über 24 Monate: 72 Euro; Online: 97 Euro

50 MBit/s: Ersparnis über 24 Monate: 102 Euro; Online: 152 Euro

100 MBit/s: Ersparnis über 24 Monate: 132 Euro; Online: 232 Euro

200 MBit/s: Ersparnis über 24 Monate: 162 Euro; Online: 262 Euro

400 MBit/s: Ersparnis über 24 Monate: 312 Euro; Online: 412 Euro

Router und NetTV

Als Neukunde erhält man bei NetCologne außerdem ein Basic-Gerät für einmalig 49 Euro in Form der FRITZ!Box 7430. Bei den Premium-Geräten steht zum Beispiel die FRITZ!Box 7490 für einmalig 99 Euro zu Auswahl. Durch den Wegfall des Routerzwangs im August 2016 haben Kunden natürlich auch die Möglichkeit, den Router selbst zu kaufen. NetCologne weist daraufhin: "Wichtig ist hierbei, dass diese die technischen Anforderungen für die gewählte Anschluss­art erfüllen." Weitere Informationen stellt der Anbieter auf einer Webseite zur Verfügung.

Bei NetTV handelt es sich um ein IPTV-Angebot, dass rund 80 Sender und Enter­tainment-Dienste umfasst. Zu den Features gehören auch Timeshift und eine Aufnahme-Funktion. Ist der Aktions­zeitraum abgelaufen, dann kostet der reguläre Tarif monatlich 15,99 Euro. Dieser setzt sich aus 6 Euro Miete für die NetTV-Box sowie 9,99 Euro für NetTV zusammen.

NetCologne und ZTE hatten auf der Anga Com gezeigt, dass per G.fast bis zu 1,8 GBit/s möglich sind.