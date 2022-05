Netcologne: Zunächst weiter Extra-Gebühren für Konferenzen

In dieser Woche wurde ein weit­rei­chendes Urteil gegen 1&1 bekannt: Bis in die Corona-Pandemie hinein warb 1&1 für seine DSL- und VDSL-Tarife noch mit einer Fest­netz-Flat, berech­nete dann aber Anrufe zu Tele­fon­kon­ferenz-Diensten mit Fest­netz­nummer extra. Diese Werbung wurde nun gericht­lich als illegal einge­stuft.

Der Anbieter Netco­logne ist nach diesem Urteil nun einer der letzten Provider, der noch Extra-Gebühren für Servi­cedienste mit Fest­netz­ein­wahl berechnet. Netco­logne hat dazu eine Liste mit Fest­netz­num­mern, deren Anwahl nicht in der Flat­rate enthalten ist. Offenbar gab es bis zum Oktober 2020 aber nur drei Beschwerden wegen der Extra-Berech­nung von Konfe­renz-Gebühren. Wir haben dazu nun erneut bei Netco­logne nach­gefragt.

Netcologne und die Extragebühr bei Telefonkonferenzen

Bild: picture alliance / dpa Netco­logne hat uns eine ausführ­liche Antwort auf unsere Anfrage geschickt. Zunächst geht der Anbieter auf die Defi­nition des Begriffs Flat­rate ein:

Dem Begriff Flat­rate für sich genommen ist noch keine klare und eindeu­tige Aussage darüber zu entnehmen, welches genaue Leis­tungs­spek­trum durch eine Flat­rate abge­golten werden soll (ausführ­lich dazu: OLG Frank­furt am Main, Urteil vom 29.05.2008 in BeckRS 2010, 01011). Die bereits in ursprüng­licher Anfrage mitge­teilte Rege­lung in unseren Allge­meinen Geschäfts­bedin­gungen sowie die Hinweise im Rahmen unseres Werbe­auf­tritts stellen klar, dass es sich bei Tele­fon­ver­bin­dungen zu Sonder­ruf­num­mern / Service-Diensten (z.B. Chat-, Call­through- oder Konfe­renz­dienste) nicht um Gespräche im Sinne der vertrag­lichen Verein­barung handelt und dass daher für diese Verbin­dungen grund­sätz­lich Entgelte gemäß der jeweils aktu­ellen Preis­liste zu zahlen sind. Verschie­dene Anbieter können mithin Flat­rates für unter­schied­liche Leis­tungs­spek­tren anbieten.