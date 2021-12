Netcologne: Tarife werden günstiger - und Router teurer

Tarifänderungen bei Netcologne

Bild: Netcologne Zahl­reiche Breit­band-Provider haben in den vergan­genen Wochen wieder Rabatt­aktionen für ihre Tarife veran­staltet. Dabei müssen nicht nur die etablierten, bundes­weit auftre­tenden Provider an ihren Tarifen schrauben, um Kunden zu gewinnen, sondern auch regio­nale Netz­betreiber.

Gleich­zeitig fällt es auch den Breit­band-Provi­dern ange­sichts der anhal­tenden Chip- und Liefer­krise nicht immer leicht, ihre Kunden mit aktu­ellen Routern zu versorgen - oder deren Einkauf wurde deut­lich teurer. Und so muss Netco­logne beispiels­weise die Preise für Router erhöhen - während viele Tarife güns­tiger werden. Tarifänderungen bei Netcologne

Bild: Netcologne

Das neue Breit­band-Tarif­port­folio

Die Breit­band-Tarife von Netco­logne nennen sich "NetSpeed", je nach verfüg­barer Breit­band­technik werden sie für den Kunden entweder als Kabel- oder Glas­faser­anschlüsse reali­siert. Der seit 2018 noch vermark­tete NetSpeed-Tarif mit 25 MBit/s, der bislang 26,95 Euro monat­lich kostete, wird seit heute gegen­über den Kunden offi­ziell nicht mehr beworben. Wer ihn noch haben möchte, sollte sich bei der Hotline danach erkun­digen.

Alte und neue Preise im Vergleich

Bild: Netcologne Bei allen anderen Tarifen mit Ausnahme des 100-MBit/s-Tarifs für 36,95 Euro monat­lich fallen die Preise: Der 50-MBit/s-Tarif kostet nun monat­lich 29,95 Euro statt 31,95 Euro, der 250-MBit/s-Tarif 39,95 Euro statt bisher 46,95 Euro, der 500-MBit/s-Tarif 49,95 Euro statt bisher 56,95 Euro und der Gigabit-Tarif 69,95 Euro statt bislang 76,95 Euro pro Monat. Eine Telefon-Flat ins Fest­netz kostet wie bisher bei allen Tarifen 3 Euro monat­lich Aufpreis. Auch die Grund­gebühren der Young-Tarife ab 250 MBit/s werden güns­tiger.

Preissenkung bei Young-Tarifen

Bild: Netcologne Net-TV übers Internet war bisher bei allen Tarifen ab 250 MBit/s aufwärts im Preis enthalten, während es für den 25-MBit/s-Tarif 14,95 Euro und für die 50/100-MBit/s-Tarife monat­lich 9,95 Euro extra kostete. Dieser Preis wird nun verein­heit­licht. Ab sofort kostet Net-TV bei allen Tarifen immer 7 Euro monat­lich extra. Dafür gibt es aller­dings auch eine neue Net-TV-Box mit Android-TV und 4K-Unter­stüt­zung im neuen Design.

Router werden teurer

Beim Router hat Netco­logne offenbar mit höheren Beschaf­fungs­preisen zu kämpfen und erhöht daher die Preise. Ein Basic-Router kostete bisher einmalig 99,99 Euro bei Kauf, dieser Preis steigt nun auf 149 Euro. Auch die monat­liche Miete des Basic-Routers wird teurer, sie steigt von 2,99 Euro auf 4 Euro.

Nicht anders sieht es bei Kauf oder Miete eines Premium-Routers aus: Dessen Miete kostete bislang 4,99 Euro, dieser Preis steigt nun auf 7 Euro pro Monat. Der einma­lige Kauf­preis eines Premium-Routers, der bislang 199,99 Euro betrug, steigt auf 219 Euro.

Darstellung der Rabatte bei Kombi-Paketen

Bild: Netcologne Wer sich im Rahmen der aktu­ellen Tarifak­tion für einen Kombi­tarif entscheidet (Basis­tarif mit Telefon-Flat und/oder Net-TV), zahlt in den ersten sechs Monaten der Lauf­zeit nur die Grund­gebühr der nächst­nied­rigeren Band­breite, mindes­tens aber 29,95 Euro. Ab dem siebten Monat fällt dann die regu­läre Grund­gebühr an. Für Neukunden entfällt zusätz­lich die einma­lige Bereit­stel­lungs­gebühr in Höhe von 69,95 Euro. Net-TV über Internet ist für Neu- und Bestands­kunden in den ersten sechs Monaten ohne Aufpreis enthalten.

Alle Tarife können über die Home­page von Netco­logne bestellt werden.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.