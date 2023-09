NetCologne & NetAachen: Das sind die neuen Tarife

Neue Tarife bei NetCologne und NetAachen

Bild: NetCologne NetCologne ist schon lange kein regio­naler Netz­betreiber mehr, der nur in der Stadt Köln aktiv ist, wie der Name viel­leicht vermuten lässt: Der Netz­betreiber ist auch an NetAachen betei­ligt und hat kürz­lich mit net.D einen Provider für Düssel­dorf gestartet.

Die Tarife von NetCologne und NetAachen haben in der Regel vergleich­bare Kondi­tionen - kürz­lich haben beide Marken neue Tarife aufge­legt.

Zwei abwei­chende Tarif-Fami­lien

Beide Provider unter­scheiden nun noch genauer zwischen DSL- und Kabel-Tarifen einer­seits und Glas­faser-Tarifen ande­rer­seits. Die DSL- und Kabel-Tarife heißen weiterhin "NetSpeed", die Glas­faser-Tarife nun "NetSpeed Glas­faser". Das hat für die Marken den "Vorteil", dass sie für beide Tarif-Fami­lien unter­schied­liche Preise fest­legen und abwei­chende Rabatt-Aktionen durch­führen können. Für Inter­essenten hat das aktuell den konkreten Nach­teil, dass die Glas­faser-Tarife gene­rell 5 Euro pro Monat teurer sind als die DSL- und Kabel-Tarife.

Neue Tarife bei NetCologne und NetAachen

Bild: NetCologne NetService nannte sich früher der Service für eine tele­foni­sche Exper­ten­bera­tung fürs WLAN zu Hause, bei dem bei Bedarf sogar eine Bera­tung und Opti­mie­rung des Internet-Anschlusses vor Ort statt­findet und im Störungs­fall inner­halb von 24 Stunden ein kosten­loser LTE-Ersatz­router gestellt wird. Der Service nennt sich nun "WLAN Service Plus" und ist bei Glas­faser-Tarifen ab 250 MBit/s ohne Aufpreis inklu­diert. Bei den anderen Glas­faser-Tarifen kostet WLAN Service Plus monat­lich 4 Euro Aufpreis.

Bei den neuen NetSpeed Glas­faser-Tarifen wurden darüber hinaus die Upload-Band­breiten erhöht. Was bisher "Bonus" genannt wurde, wird von den Marken zu "Rabatt" umbe­nannt. Der Rabatt wird zukünftig auf dem jewei­ligen Produkt­bestand­teil über die Dauer von bis zu 24 Monaten verteilt.

Die Tarife von NetCologne sind beispiels­weise auf dieser spezi­ellen Seite bestellbar.