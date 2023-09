net.D: Das sind die Tarife des neuen Internet-Providers

net.D in Düsseldorf gestartet

Bild: NetDüsseldorf GmbH Glas­faser-Netz­betreiber und -Provider schießen in den vergan­genen Monaten bundes­weit wie Pilze aus dem Boden. Neue DSL- und VDSL-Provider gibt es hingegen seltener. Doch offenbar ist der Markt noch nicht gesät­tigt. Heute meldete sich mit net.D ein neuer Internet-Provider zu Wort. Hinter der neuen Internet-Marke steckt aber ein alter Bekannter.

net.D wird zunächst VDSL-Tarife vermarkten, später sollen Glas­faser-Tarife folgen. Wir haben einen Blick auf die Tarife geworfen.

Wer steckt hinter net.D?

Bereits im März dieses Jahres haben die Landes­haupt­stadt Düssel­dorf, die Stadt­werke Düssel­dorf und der in Köln ansäs­sige Netz­betreiber NetCologne Koope­rati­ons­gespräche begonnen - mit dem Ziel eines Breit­band-Ausbaus in der Region Düssel­dorf.

Bild: NetDüsseldorf GmbH Als offi­zieller Marken­launch war damals der Herbst 2023 anvi­siert worden - und mit net.D liegt nun das Ergebnis vor. net.D (NetDüsseldorf GmbH) ist zunächst eine hundert­pro­zen­tige Toch­ter­gesell­schaft der NetCologne GmbH. Ein "Letter of Intent" sieht eine mögliche Betei­ligung der Landes­haupt­stadt und Stadt­werke Düssel­dorf an net.D vor, die derzeit noch verhan­delt wird.

Lang­fristig soll Düssel­dorf nach Angaben des Provi­ders "Glas­faser-Metro­pole" werden. Noch in diesem Jahr soll in Abstim­mung mit der Stadt Düssel­dorf mit dem Ausbau des eigenen Glas­faser­netzes begonnen werden. Nach dem Open Access-Prinzip will net.D auch anderen Tele­kom­muni­kati­ons­anbie­tern das eigene Netz zur Verfü­gung stellen. Dort, wo net.D selbst über kein eigenes Netz verfügt, will das Unter­nehmen Netze anmieten, um den Düssel­dor­fern Inter­net­zugang zu den eigenen Tarif­kon­ditionen anzu­bieten.

Die VDSL-Tarife von net.D

Das Angebot von net.D soll nach einer reprä­sen­tativen Umfrage auf die Bedürf­nisse der Düssel­dorfer spezi­fisch ange­passt worden sein. Die Verträge haben keine Mindest­ver­trags­lauf­zeit, sind inner­halb eines Monats kündbar und sollen ohne versteckte Kosten kommen.

Zum Start von net.D können VDSL-Inter­net­zugänge mit den Band­breiten 100 MBit/s und 250 MBit/s im Down­load gebucht werden. Wer bis zum 31. Dezember Kunde wird und einen Router dazu mietet, zahlt in den ersten drei Monaten keine Grund­gebühr. net.D 100 kostet anschlie­ßend 29,95 Euro und net.D 250 39,95 Euro monat­lich. Sollten 250 MBit/s nicht möglich sein, gibts den net.D 175 zum selben Preis. Die FRITZ!Box 7530 AX kostet zusätz­lich 4 Euro monat­lich oder einmalig 149 Euro. Für die FRITZ!Box 7590 AX v2 werden 7 Euro monat­lich oder einmalig 219 Euro berechnet. Auch FRITZ!Repeater 1200 AX oder FRITZ!Repeater 3000 AX lassen sich monat­lich gegen Aufpreis mieten oder einmalig erwerben.

Eine Allnet-Flat für Tele­fonate in die deut­schen Fest- und Mobil­funk­netze kann für 5 Euro möglich hinzu­gebucht werden. Außerdem gibt es eine Inter­national Flat für 5 Euro Aufpreis pro Monat, mit der in die Fest­netze diverser Länder tele­foniert werden kann. Für 10 Euro im Monat kann waipu.tv als Fernseh-Option hinzu­gebucht werden.

Start von Glas­faser ab 2024 geplant

Ab Januar 2024 sollen in mit Glas­faser versorgten Stadt­gebieten von Düssel­dorf zusätz­lich 500- und 1000-MBit/s-Leitungen ange­boten werden. net.D startet nach eigenen Angaben mit mehr als 12.000 Kunden in Düssel­dorf. In der ersten Ausbau­stufe plant net.D, bis Ende 2025 über 14.000 Haus­halte in Düssel­dorf neu ans Glas­faser­netz anzu­schließen.

Zu den Preisen für die Glas­faser-Tarife hat sich net.D bislang aller­dings noch nicht geäu­ßert. Mit den recht­lichen Vorgaben geht net.D momentan auch noch recht sorglos um, auf der Haupt-Home­page konnten wir bislang weder den vorge­schrie­benen Kündi­gungs­button noch Infor­mationen zum Wider­rufs­recht entde­cken. Die Wider­rufs­beleh­rung gibt es aber im Down­load-Bereich.

Die Defi­nition des Breko für "offenen Zugang zu Glas­faser­netzen" soll die Grund­lage für einen Bran­chen­stan­dard werden und dem Glas­faser­ausbau zusätz­lichen Schub geben.