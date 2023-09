Neue DSL-Tarife von net.D: Telefonieren kostet immer extra

net.D als Tochter von NetCologne will faire und unkom­pli­zierte VDSL- und Glas­faser-Tarife in Düssel­dorf bieten. Doch nun stellt sich heraus: Wer über die Anschlüsse tele­fonieren will, muss extra bezahlen.