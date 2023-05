In gut einem Jahr läuft das soge­nannte Neben­kos­ten­pri­vileg aus. Was bedeutet das für Mieter und Vermieter? Einer Studie zufolge kennen viele Bundes­bürger nicht einmal den Begriff Neben­kos­ten­pri­vileg.

Mitte kommenden Jahres läuft das soge­nannte Neben­kos­ten­pri­vileg aus. Einer Studie zufolge wissen viele Bundes­bürger gar nicht, worum es sich dabei handelt und was sich konkret ändert. Wir haben auf teltarif.de schon häufig über das Thema berichtet. Heute spre­chen wir mit unserem Medi­enex­perten Michael Fuhr darüber, dass Vermieter Kabel-TV-Gebühren künftig nicht mehr über die Neben­kosten bei der Miete abrechnen dürfen und was das für die Fern­seh­zuschauer bedeutet.

Darüber spre­chen wir heute

Das Nebenkostenprivileg läuft aus

Foto: teltarif.de Der Wegfall des Neben­kos­ten­pri­vilegs ist eine Sache. Mieter müssen sich aber natür­lich auch darum kümmern, wie sie künftig ihre Fern­seh­pro­gramme empfangen können. Wenn der Kabel­emp­fang nicht mehr in der Miete enthalten ist, werden eigene Verträge mit dem jewei­ligen Kabel­netz­betreiber fällig. Das könnte teurer werden, weil es sich dann um Einzel­ver­träge handelt, die sich nicht mehr auf eine Reihe von Wohn­ein­heiten beziehen.

Voda­fone hat gerade eine Aktion gestartet, um Kunden für das Kabel­fern­sehen zu begeis­tern. Aber natür­lich gibt es eine Reihe von Alter­nativen. Diese beginnen beim Satel­liten­direkt­emp­fang, gehen über IPTV bis hin zu klas­sischem Strea­ming. Nicht zuletzt ist in vielen Gegenden auch das Anten­nen­fern­sehen noch verfügbar. Dabei haben die Empfangs­wege Vor- und Nach­teile, über die wir in der neuen Ausgabe unseres Podcasts "Strip­pen­zieher & Tarif­dschungel" spre­chen.

